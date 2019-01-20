Неудачный брак, отсутствующий диплом и привычка есть по ночам. Любопытные факты о Светлане Ходченковой

Не каждая российская актриса может похвастаться знакомством с Колином Фертом или дружбой с Хью Джекманом. А вот Светлана Ходченкова может. Вообще, ей есть чем похвастаться. Например, дебютом у Говорухина, признанием в Голливуде… Да даже красивыми ногами. О том, чем еще примечательна Светлана, рассказываем в ее день рождения — сегодня актрисе исполняется 37.

Юная Света Ходченкова грезила вовсе не о кинематографе. «Я мечтала стать хирургом. Все детство, кажется, профантазировала на эту тему. Нравилось записывать диагнозы, вести медицинские карты — я делала их из тетрадок на каждую свою куклу», — рассказывает актриса.



Фото: pinterest.com / Света Ходченкова в детстве

Но когда пришло время выбирать профессию, оказалось, что с химией у Ходченковой не очень, поэтому Светлана поступила в институт мировой экономики и информатизации.

С экономикой тоже не задалось: спустя некоторое время девушка забрала документы и отправилась покорять знаменитое Щукинское училище. «Сейчас уже мало кто в это верит, но я действительно никогда не думала о том, чтобы стать актрисой. Все как-то само вышло. Но мне нравится то, чем занимаюсь. Покопаться в психике персонажа, оправдать какие-то его поступки, примерить на себя чужую жизнь — это же ужасно увлекательно!» — отметила Ходченкова в одном из интервью.

Интересный факт: формально «Щуку» Светлана так и не окончила. «У меня нет времени, чтобы забрать диплом, это же всё не так просто: нужно экзамены досдать, а для этого надо заниматься. Просто так за красивые глазки мне диплом никто не выдаст. Да и мне самой было бы неловко просто приехать и забрать».

Актерский дебют Ходченковой состоялся в картине Станислава Говорухина «Благословите женщину».



Фото: kinopoisk.ru / До сих пор популярный запрос в Сети: "Как похудела Ходченкова?!". Дело в том, что Ходченкова всегда была стройной, а вес набирала (и легко сбросила после) специально для роли

О каком-то опыте в профессии тогда говорить не приходилось, но Светлана считает, что как раз поэтому идеально подходила на роль Веры. «Для этой роли нужен был именно такой цыпленок желтый, который ничего не знает. У меня все получилось только благодаря интуиции. Там не было ничего наигранного, вымученного, сделанного, как говорят, „по школе“. Потому что и школы во мне не было», — рассказывает она.

Еще одна причина, по которой Ходченкова предстала перед зрителями в образе русской красавицы, — то, что она была в таком весе. Станислав Сергеевич признавал: мол, если бы Светлана не была в пышной форме, на роль он бы ее не взял. А еще говорил, что, похудев, Света утратила свою изюминку.

После съемок Ходченкова сбросила лишние килограммы довольно стремительно. И с тех пор предстает перед публикой исключительно в образе грациозной лани. Однако честно признается: покушать любит. «Ем по ночам, да. Есть такой грешок. У меня такое „время хомяка“: 12 пробило — все, можно идти к холодильнику. Однажды меня спросил журналист, что бы я заказала на последний ужин, и округлил глаза, услышав ответ: кучу десертов, пиццу, пельмешки со сметанкой и большим количеством зелени… Ну и залакировала бы все это килограммом тирамису».

В 2005-м Ходченкова вышла замуж за институтского товарища — актера Владимира Яглыча. Долгое время она рассказывала журналистам о том, что абсолютно счастлива и чувствует себя как за каменной стеной. Однако спустя пять лет брак распался, и Света заявила, что союз с коллегой — не ее вариант: «В моей семье актер должен быть один. И это я. Наверное, потому что я не верю актерам, у меня ощущение, что они всегда играют, и даже вне площадки они ведут себя, как на съемках».



Фото: prozvezd.info / Брак с коллегой продержался недолго

Замуж во второй раз Ходченкова так и не вышла (хотя ей предлагали). Детей тоже не завела. И хотя по старинной русской традиции ей постоянно намекают, что «часики тикают», сама Светлана проблемы не видит. «Как любая женщина, я хочу детей, готовить обеды и ужины, — рассказала она в одном из интервью. — Словом, семью в широком понимании этого слова. Но вряд ли смогу отказаться от кино и, если честно, не совсем понимаю, зачем ставить себя перед таким радикальным выбором, ведь сегодня вполне можно все совместить без ущерба для себя и ребенка. Если и представляю себя матерью, то с каким-то модным гаджетом, в котором видно, как сладко посапывает младенец, пока мама слушает объяснение сцены за кулисами».

Светлана Ходченкова — одна из немногих российских актеров, которым удалось снискать славу в Голливуде. В 2011-м она сыграла небольшую роль в «Шпион, выйди вон!» с такими знаменитостями, как Колин Ферт, Гэри Олдмэн и Бенедикт Камбербэтч, а двумя годами позже появилась на экране вместе с Хью Джекманом.

После зарубежных съемок Ходченкова тонко намекнула на проблемы российского кинематографа: «Мне кажется, что теперь я знаю, что такое норма, знаю, как должно быть. Должно быть уважение к актеру: он приходит на площадку — и всё готово для его работы: художники по гриму и костюмеры уже на старте, чтобы актер сразу начал готовиться к выходу, а не думал, что вот платье мне велико, потому что не подшили, или по гриму что-то не купили, и теперь мне тон не подходит».

Однако критикует Светлана не только коллег по площадке, но и себя саму. «После каждого фильма мне хотелось уйти из профессии. Я очень предвзято к себе отношусь, за каждую картину начинаю себя критиковать, несмотря на заверения родных и близких. К тому же плох тот актер, который не мечтает получить „Оскар“. Так как этой награды у меня еще нет, мне есть к чему стремиться!»