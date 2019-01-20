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Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

21.01.2019 08:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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«NICA MEDICA» — это место, созданное из мечты об идеальном медицинском центре. Чтобы называться «клиникой экспертного класса» в современном мире существуют сотни норм и требований – мы стараемся учесть их все.

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

Наша история началась 17 лет назад в 2002 году со стоматологического центра «НИКА Дент» в городе Бресте. Клинику оборудовали на проспекте Машерова, 4 и начали свой путь. Мы создавали современную стоматологию и заботились о каждом пациенте. Уже 17 лет назад комфорт, забота и желание быть полезными стали главным приоритетом нашей команды.

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

В 2014 году, спустя 12 лет работы и развития, стоматология «НИКА Дент» переехала в новое здание по ул. Гоголя, 1 «В» уже в качестве медицинского центра. 12 лет мы мечтали объединить в одном месте западные технологии, уникальное оборудование. Атмосфера в клинике – это возможность передать интерьером и эргономичной работой команды правильную энергетику. В нашем центре царит энергия элегантности, уверенности и инноваций. Страсть, любовь и приверженность к своей профессии стали основой.

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

В 2016 клиника «НИКА Дент» получила лицензию на оказание услуг в новых направлениях и по 2018 год мы расширяем возможности клиники – улучшаем качество услуг в сфере стоматологии, дерматологии, косметологии, оториноларингологии, маммологии, онкологии, рентгенодиагностики и физиотерапии.

Ребрендинг медицинского центра «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» стал необходимостью для соответствия предоставляемым услугам.

Сегодня оснащение клиники может сравниться с клиниками Германии, Израиля, Швейцарии и других ведущих стран в области медицины. Теперь в Бресте доступны высокие технологии по мировым стандартам.

Клиника обладает международным статусом и использует свои уникальные знания, многолетний опыт врачей и инновационные возможности оборудования для лечения людей не только из Беларуси, но и из России, Германии, Италии, США и других стран.

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

«NICA MEDICA» сохраняет и продолжает ценности «НИКА Дент», которые являются нашей культурой и философией: качество, эмпатия, открытость и ответственность, приверженность, развитие, работа в команде и уважение. А самый главный принцип нашей работы –совершенство каждой детали!

Чтобы идти в ногу со временем мы постоянно развиваемся и предлагаем инновационные технологии, препаратные методики. Оборудование клиники относится к премиум-классу и является "золотым стандартом" в мире. Отличается проверенной безопасностью и эффективностью, что подтверждено мировыми клиническими испытаниями. Некоторые из аппаратов представлены в Беларуси в единичных экземплярах.

  • Vbeam Perfecta, Candela, США.  Лазерное лечение сосудистых и других дермотокосметологических заболеваний.
  • Gentle MaxPro. Candela, США.  Лазерная эпиляция, омоложение, удаление пигментации

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

  • Venus Viva, Израиль. Нанофракционное RF-омоложение
  • Planmeca ProMax3D Mid, Финляндия. 3D рентгендиагностика челюстно-лицевой области, и ЛОР органов.
  • Straumann,  Швейцария,. Дентальная имплантация
  • MIS, Израиль,.Дентальная имплантация
  • Vector Durr Dental, Германия,. Профилактика и лечение заболеваний периодонта.
  • ORMCO, США. Современна ортодонтия
  • Heinemann, Германия Эндоскопическая диагностика и лечение ЛОР органов
  • Biolase, США. Лазерное отбеливание зубов
  • Sirona.Германия. Эстетическая реставрация за один визит безметалловая керамика CAD/CAM технологией CEREC

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

Наши сотрудники – это команда компетентных специалистов.

В клинике работают 12 сертифицированных  врачей,  некоторые из них со стажем более 20 лет. Признанные эксперты, которые завоевали уважение огромного количества пациентов и коллег (в том числе европейских). Сотрудники клиники являются постоянными участниками конгрессов, конференций и форумов Беларуси, России, Франции, Испании и  Германии. Мы вкладываем много ресурсов в практическое обучение сотрудников в Беларуси и за рубежом, что позволяет быть в курсе  новейших клинических исследований, технологий и тенденций в медицине.

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

Индивидуальный подход, пристальное внимание к деталям и особая деликатность — именно так говорят пациенты об отношении персонала. Каждый  сотрудник искренне заинтересован в том, чтобы помочь,мы  не безразличны к  проблемам и переживаниям наших пациентов.

Нам доверяют главное — свою жизнь и здоровье тех, кто дорог!

Миссия клиники «NICA MEDICA» — лечить и помогать с любовью к людям! Открыть перед каждым пациентом самые безопасные и эффективные возможности, улучшить здоровье, подчеркнуть естественную красоту, чтобы каждый посетитель клиники почувствовал себя более счастливым.

Из «НИКА Дент» в «NICA MEDICA» за 17 лет. Сохраняем ценности, развиваем технологии. История клиники

На правах рекламы
Медицинское частное унитарное
предприятие «НИКА Дент»
УНП 290314921

 
Теги: Брест
 
 
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«NICA MEDICA» — это место, созданное из мечты об идеальном медицинском центре. Чтобы называться «клиникой экспертного класса» в современном мире существуют сотни...
 
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