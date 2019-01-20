История чудесного спасения Василисы. Собака, потерявшееся в Бресте нашлась в Тересполе

Может, для кого то это будет уроком, а кому то поможет. 7 января 2019 года вечером отец как обычно пошел на долгую прогулку с собакой по кличке Василиса, поскольку у нас охотница силы девать куда-то надо. Дойдя к северным воротам крепости, он спустил её с поводка и собака, почувствовав свободу, начала наматывать круги.Вдруг взрыв петарды, Василисы и след простыл. Поиски по крепости вели 5 часов. Приехали все друзья, разделились на пары и пошли прочесывать крепость. Результатов не было. Целую ночь наворачивали круги по городу, в окрестностях крепости, свистели, звали-безрезультатно.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62730.php

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Наутро следующего дня было напечатано и расклеено около 300 объявлений, размещены посты во всех возможных группах в вконтакте, фейсбуке, одноклассниках. Посты затронули города в близи Бреста, Гродно, Гомеля, Минска-на случай если собака где-то появиться. Несколько дней были звонки, что видели похожую собаку в различных районах Бреста. Каждый раз не упуская возможности, мы выезжали на вызов, надеясь, что там бегает наша Василиса. Все безрезультатно.

Поиски собаки продолжались уже 10 сутки, надежда есть, зацепок нет. 16 января в вконтакте мне приходит сообщение: «Я знаю где ваша собака, но вам не собиратюся её отдавать!».

После долгих переписок выяснилось, что собаку какой-то женщине привел домой сын, 8-го января найденную недалеко от ворот крепости и отдавать она её не собирается. Через посредника она скинула одну фотографию, собака немного похожа. Затем еще 4 непонятных фотографии с изображением носа, лап и частей туловища собаки, по которым понять, что это моя собака было невозможно. При этом женщина продолжала требовать вознаграждение, уверяя меня, что это моя собака, добавляя отличительные черты окраса которые брала с фото скинутые посреднику.

Прислав мне очередное фото собаки, она заявила, что оно вчерашнее - на фото был кобель! Её это ни капельки не смущало. Затем посыпались угрозы, что моя собака будет страдать, что она будет издеваться над ней так, что я переведу ей эти деньги (реквизиты карточки она не дала, сказала перевести в вконтакте посреднику). Встретиться она тоже не захотела, приведя в аргументы, что я обращусь в милцию, и доводы что я обвиню её в краже (мол, она не может сесть, у неё двое детей). На последующие сообщения я уже не отвечала.



Вечером 17 января мне приходит сообщение от друзей живущих в Польше «Смори это же Вася!». Действительно это моя собака! Удивлению не было предела.

Связавшись в фейсбуке с поляком, я узнала, что нашел он её 9 января в 10-ти километрах от Тересполя. Он ехал с работы домой и увидел в канаве собаку, пройдя мимо деревьев, приманил её колбасой, и она запрыгнула к нему в машину. Пару дней он искал владельца, но поскольку владельцы бегали по дворам в другой стране, он нашел собаке новый дом, но отвести её туда не успел.

Пан Яцек оказался очень доброй и кормил собаку колбасой, потому что та ничего не ела. Он был очень рад, что хозяева собаки нашлись, и в благодарность ничего не взял.



Теперь у нас возникла проблема с перевозкой животного через границу, собака белорусская, без чипа и проверки у ветеринара. Люди которых я давно знаю согласились мне помочь и уже на следующий день вместе с мужем они отправились забирать Василису-мигрантку. Приехав на место и увидев мужа, собака визжала как сумасшедшая и сомнения поляка, что это наша собака, отпали. Сделав документы, все благополучно вернулись домой. Правда, нервов потрачено на год вперед.



За время поиском мы вернули хозяину пса Ватсона и нашли дом маленькой девочке, которую нашли в луже при выезде по звонку.

Отдельное спасибо Оксане Савиной за поддержку и помощь в перевозке, дочери Яне и папе Саше. Спасибо дорогому пану Яцеку. Спасибо бдительным ребятам которые нашли объявление : Решетько Владимиру, Елизавете Соболевой. Спасибо ребятам что помогали в поисках: Юркевич Ксения и Иван, Юле Демянюк, Самосюк Павлу и Наталье. Спасибо огромное всем кто реагировал на объявления, делал репосты и звонил давая информацию.