«Такой воспитанный человек, а под одеждой…» Мнение о том, почему белорусов так волнует чужая голая грудь

Сегодня наш постоянный колумнист Александр Зантович размышляет над тем, почему некоторых из нас так выводит из себя чужая нагота, а также призывает угомонить свою внутреннюю советскую тетку с начесом.

Моя женщина не раз интересовалась, как у меня получается бегать. Нет, не подумайте чего. Ног у меня две (не беда, что обе левые). И не то, чтобы препятствует нехарактерная для нашей полосы полнота или космическая лень. Ее занимал вопрос, не мешает ли мне чего. Ну, оно же болтается там! Ну, у женщин там нет ничего, а мужчинам же наверняка трется и неудобно! Почему-то ее очень все это веселит. Не столько мои смущенные ответы, сколько сами эти вопросы. Говорить про это как-то неловко, но на что не пойдешь, чтобы твоя женщина была довольна.

И знаете, эта реакция легкого смущения вперемешку со смехом — наверное, не самое плохое, что может случиться, когда представляешь себе голого человека. Или где-то видишь его в своём первозданном, так сказать, виде. Между тем, гораздо чаще в нашем обществе в ответ на обнаженное человеческое тело почему-то случаются такие эмоции, как злоба и возмущение.



Фото: bigpicture.ru / Французы Лео Кайяр и Алексис Персани устроили модный переворот в Лувре, приодев древние скульптуры. Идея авторов была в том, чтобы "осовременить" классику. Но многие белорусы, вероятно, порадовались бы, что срам наконец прикрыт.

В нас просыпается внутренняя тетка. Такая, знаете, с начесом. Именно она выскакивает обычно из толпы субличностей и набрасывается на все, что ей кажется аморальным и попирающим устои. Она кричит, она потрясает кулачками, она взывает к духовности, советскому воспитанию, скрепам, уголовному и гражданскому кодексам. Она клеймит всех наркоманами и проститутками. Она в авангарде борьбы со всем миром за непонятно какие идеалы.

Именно эта внутренняя тетка звонит, куда следует, и жалуется, когда вокруг происходит что-то, что ей кажется развратным и непотребным. Она пожаловалась милиции, когда фотограф снимал обнаженную девушку в метро. Она говорила устами правоохранителей, которые угрожали смелой модели отчислением из университета. Она вопрошала о моральности снимка с красивой попой на фоне монумента Победы. Она руководила омоновцами, которые, доблестно растолкав женщин в бикини, арестовали даму, загоравшую топлесс на пляже Минского моря.

И не нужно их обвинять, этих борцов за нравы! Ни каждого в отдельности, ни всех вместе. Эти структуры и люди, что в них работают — это мы сами. Это воплощение нашего бессознательного. Наших внутренних барьеров и комплексов. Нашей внутренней бескомпромиссной тетки с начесом.

Не беда, что в законах нет запрета загорать топлесс. Власти нам это, кстати, сами подтверждали. Формулировка, правда, была загадочная. Загорать можно, даже не только на пляжах, но даже в городских парках. Но так, чтобы никто не видел. Не то намеренная демонстрация «прелестей» может быть расценена как мелкое хулиганство. Причем размер хулиганства никак не коррелирует с размером прелестей, что не совсем логично. Ну да ладно!

Я к тому, что когда это у нас было можно то, что не запрещено?



Фото: bigpicture.ru

Но вот вопрос. Лежит на пляже полуголый человек. Допустим, женщина. Как понять, она просто загорает или намеренно демонстрирует свои выдающиеся анатомические особенности с целью оскорбить чувства всех присутствующих: невинных детей, стариков, женатых мужчин (и особенно их жен), а также дам, которым показать особенно нечего? Что такое демонстрация? Лежать — это демонстрация? А перевернуться? А встать и попрыгать? Никогда ведь не угадаешь, что невольный зритель может выдержать, а что его может расстроить.

Был реальный случай на одном из пляжей, кажется, Австралии, когда дедушка засмотрелся на трех прекрасных нимф в стрингах и получил настоящий сердечный приступ. Слава Богу, выжил, но после этого случая начал горячо выступать за то, чтоб запретить эту фривольную модификацию купальных костюмов.

Борьба тех, кто хочет покрыть все свое тело ровным загаром, и тех, кто считает, что этим нельзя заниматься даже на балконе, к слову, идет не только в нашей стране. Недавно забавный протест устроили по этому поводу бразильянки. У них, оказывается, это запрещено. Но всем очень хочется. Собственно, протест в том и заключался, что красивые юные девушки пораздевались и позировали перед репортерами топлесс. Говорят, бразильский омон тоже приезжал. Позырить.



Фото: bigpicture.ru

Общественные нормы вообще в разных странах и климатических зонах очень разные. В мусульманском мире женщины прячутся под черные балахоны целиком. А племена Папуа Новой Гвинеи круглый год нагишом ходят. Там это, кстати, не приводит к свальному греху, как можно себе представить. Поскольку голое тело видят все и каждый день, оно утратило эротическую составляющую. Самой привлекательной частью женщины у них считается затылок, поскольку прячется обычно под волосами. Поэтому девчонки, если кавалер им интересен, приподнимают хвост.

А если возвращаться в нашу, европейскую традицию, то интересно получается. Ведь давно прошли те времена, когда молодые люди теряли рассудок, увидев лодыжку. Купальники за последние сто лет уменьшались, уменьшались да и уменьшились до пары тряпочек с тесемочками. Казалось бы, ну пусть будет не две тряпочки, а одна. Какая уже разница?

На пляжах Франции, Испании топлессом уже никого не удивишь. А на каких-нибудь Канарах любой пляж по умолчанию считается нудистским. Там и топлесс, и боттомлесс. Они даже бегают вдоль пляжа нагишом. В кедах, но голые. Забавные люди, особенно дядьки. Мы про себя прозвали их Геннадиями.

В общем, все идет к свободе.

Но наша тетка ворчит. Ворчит, что всему должно быть свое место. Принято в обществе ходить всю зиму в черном, как на поминках, — будьте так добры! Принято в офисе сидеть в сером костюме — извольте! Договорились раздеваться только в бане — так что же вы где попало раздеваетесь?

Ведь, как известно, грань между эротикой и порно весьма тонкая. Если женщина обнаженная — это эротика, а вот если голая — тогда это порно.



Фото: bigpicture.ru

Что она пытается кому доказать, эта тетка, — мне непонятно. Мы рождаемся не в штанах и пуховике, как было бы более целомудренно. Мы рождаемся голенькими. С этим фактом согласны как отъявленные атеисты, так и вполне верующие люди. А Бог нас создал по своему образу и подобию. А значит все в нашем земном теле — уместно. Именно к этому аргументу, если верить Голливуду, обращался создатель журнала Hustler, Ларри Флинт, отстаивая право публиковать на страницах издания обнаженку в пику всей пуританской Америке.

Кого-то обижает голая грудь. Кого-то — попа в коротких шортиках. Кого-то — кривой нос и большие уши. Кого-то — немотивированная вера в старомодные идеалы и начес.

Мне кажется, мы так странно реагируем, потому что не приняли свое тело. Как будто мы сами, которые ходят на работу и в магазин, смотрят телевизор, едят картошку с кефиром и ругаются до хрипоты в интернете по таким важным поводам, как чья-то обнаженная грудь в общественном месте, — сами голыми никогда не бываем. Как будто мы себя в таком виде ни разу не видели. А то непременно ужаснулись бы. Как так? Я такой воспитанный человек, образованный, а под одеждой — простите, вот это вот все! Да быть не может! Это же так ужасно!

Женское тело прекрасно. Я считаю, это самое лучшее, что создала мать природа (или иной создатель, как вам больше нравится). Оно совершенно в своих пропорциях, изгибах, тонкостях и даже в припухлостях, я настаиваю! И, что удивительно, с этим согласны и мужчины, и женщины. Наверное, потому что обнаженная женщина — это, прежде всего, красиво. А голый мужчина — в основном, конечно, смешно (не считая австралийских пожарных).

Любая часть женского тела — божественна. Ума не приложу, что может в нем быть плохого. Будь то юная прелестница на пляже или соседка на балконе (да, такого не было, но можно же помечтать). Не говоря уже о кормящей маме. Это нимфы, это мадонны. Это идеальное и прелестное чудо!

Надеюсь, придет тот день, когда наша внутренняя тетка успокоится, и мы сможем увидеть, какие мы на самом деле красивые. Даже без одежды.