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Лайфхаки, которые помогут открыть дверной замок на авто
21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
верь автомобиля захлопнулась, а ключ остался в салоне. Ситуация крайне неприятная, но вполне решаемая даже подручными средствами. В нашем обзоре 4 лайфхака, которые позволят избежать вызова специальных служб и открыть авто самостоятельно.
Метод 1: Использование шнурков
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верь автомобиля захлопнулась, а ключ остался в салоне. Ситуация крайне неприятная, но вполне решаемая даже подручными средствами. В нашем обзоре 4 лайфхака, которые...
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