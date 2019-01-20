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Лайфхаки, которые помогут открыть дверной замок на авто

21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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верь автомобиля захлопнулась, а ключ остался в салоне. Ситуация крайне неприятная, но вполне решаемая даже подручными средствами. В нашем обзоре 4 лайфхака, которые позволят избежать вызова специальных служб и открыть авто самостоятельно.

Метод 1: Использование шнурков

 
 
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верь автомобиля захлопнулась, а ключ остался в салоне. Ситуация крайне неприятная, но вполне решаемая даже подручными средствами. В нашем обзоре 4 лайфхака, которые...
 
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