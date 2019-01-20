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Что можно и что нельзя есть и пить при простуде?
21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
Легкое простудное заболевание, как правило, проходит через неделю или две даже без лечения. Однако правильно выбранные продукты помогут ускорить выздоровление и облегчить многие неприятные симптомы.
Возможно, вам не захочется много есть во время простуды, а грипп может и вовсе заставить вас потерять аппетит.
Не стоит себя заставлять, но все же нужно позаботиться о том, чтобы ваш организм получал энергию и питательные вещества, нужные для скорейшего выздоровления.
Что пить при простуде?
Обильное питье – одна из самых важных задач во время болезни.
Все это может привести к обезвоживанию, если вы не будете восполнять недостаток воды.
Большое количество воды не только обеспечит вам быстрое выздоровление, но и разжижает мокроту и уменьшает заложенность носа.
Влага помогает вашему телу нормально функционировать и эффективнее защищать себя от простуды и гриппа.
Но не стоит слишком усердствовать, так как очень большое количество воды может привести к гипонатриемии, при которой наблюдается снижение уровня соли в крови. Лучше всего ориентироваться на свое чувство жажды.
Напитки, которые нужно пить при простуде
Вода – самый лучший напиток во время простуды и гриппа, так как она помогает увлажнять слизистые оболочки горла.
Горячие напитки также подойдут, так как пар, который они вырабатывают, уменьшает заложенность. Кроме того, вы можете пить:
Многие считают, что молочные продукты увеличивают количество слизи и ведут к заложенности носа, но это миф.
Что нельзя пить при простуде и гриппе
Лучше избегать напитков, содержащих кофеин, так как они обезвоживают. К ним относятся кофе, кола, энергетические напитки и черный чай.
Алкоголь также иссушают и влияют на работу иммунной системы, из-за чего человек становится более подверженным различным инфекциям.
Какие продукты есть при простуде
Полезная пища во время простуды играет немаловажную роль в выздоровлении. Хотя в этот период ваш аппетит, скорее всего, будет меньше, вашему организму нужно больше энергии и питательных веществ, чтобы бороться с инфекциями. Потребности вашего организма будут еще выше во время температуры.
Так как ваше тело тратит больше энергии и вы, скорее всего, будете мало есть, вы начнете временно терять вес.
Вам не нужно придерживаться специальной диеты во время простуды и гриппа, но вам нужно включить :
Продукты, повышающие иммунитет
Продукты, содержащие витамин С:
Продукты, богатые витамином Е:
Продукты, содержащие селен:
Разнообразные продукты
Вам нужно включать в свое питание овощи и фрукты разных цветов (красные, оранжевые, зеленые и фиолетовые). Это обеспечит вас всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.
Куриный суп
Куриный суп является проверенным наукой средством для облегчения симптомов простуды и гриппа. Он уменьшает воспаление, разжижая мокроту и уменьшая заложенность. Пользу оказывает также и горячий пар от супа, который также улучшает состояние при простудных заболеваниях.
Острые продукты
Острые продукты помогают облегчить заложенные носовые пазухи. Можно включать такие продукты, как хрен и острый перец.
Потеря аппетита у детей
Дети часто теряют аппетит во время простуды. Вам не стоит беспокоиться, если ребенок не ест, или его аппетит существенно уменьшился на несколько дней – это нормально. Предлагайте ребенку еду, когда он голоден и давайте мягкие по консистенции продукты, которые легко проглатывать.
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Легкое простудное заболевание, как правило, проходит через неделю или две даже без лечения. Однако правильно выбранные продукты помогут ускорить выздоровление и...
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