Что можно и что нельзя есть и пить при простуде?

Легкое простудное заболевание, как правило, проходит через неделю или две даже без лечения. Однако правильно выбранные продукты помогут ускорить выздоровление и облегчить многие неприятные симптомы.

Возможно, вам не захочется много есть во время простуды, а грипп может и вовсе заставить вас потерять аппетит.

Не стоит себя заставлять, но все же нужно позаботиться о том, чтобы ваш организм получал энергию и питательные вещества, нужные для скорейшего выздоровления.

Что пить при простуде?

Обильное питье – одна из самых важных задач во время болезни.

Из-за насморка, повышенного потоотделения во время лихорадки и других симптомов ваше тело может терять большое количество жидкости.

Все это может привести к обезвоживанию, если вы не будете восполнять недостаток воды.

Большое количество воды не только обеспечит вам быстрое выздоровление, но и разжижает мокроту и уменьшает заложенность носа.

Влага помогает вашему телу нормально функционировать и эффективнее защищать себя от простуды и гриппа.

При простуде и гриппе выпивайте минимум 8 стаканов по 250 мл жидкости в день.

Но не стоит слишком усердствовать, так как очень большое количество воды может привести к гипонатриемии, при которой наблюдается снижение уровня соли в крови. Лучше всего ориентироваться на свое чувство жажды.

Если вы ухаживаете за ребенком старше одного года , позаботьтесь том, чтобы он выпивал 90-120 мл жидкости в час.

, позаботьтесь том, чтобы он выпивал 90-120 мл жидкости в час. Детям до года рекомендуют выпивать, по меньшей мере, 30-60 мл воды в час.

рекомендуют выпивать, по меньшей мере, 30-60 мл воды в час. Беременным женщинам нужно увеличить потребление жидкости до 10 чашек по 250 мл в день.

Напитки, которые нужно пить при простуде

Вода – самый лучший напиток во время простуды и гриппа, так как она помогает увлажнять слизистые оболочки горла.

Горячие напитки также подойдут, так как пар, который они вырабатывают, уменьшает заложенность. Кроме того, вы можете пить:

Соки

Травяной чай (из шалфея, тимьяна)

Зеленый чай

Имбирный напиток

Теплую воду с медом и лимоном

Бульон

Молоко и молочные напитки

Многие считают, что молочные продукты увеличивают количество слизи и ведут к заложенности носа, но это миф.

Что нельзя пить при простуде и гриппе

Напитки с кофеином

Лучше избегать напитков, содержащих кофеин, так как они обезвоживают. К ним относятся кофе, кола, энергетические напитки и черный чай.

Спиртные напитки

Алкоголь также иссушают и влияют на работу иммунной системы, из-за чего человек становится более подверженным различным инфекциям.

Какие продукты есть при простуде

Полезная пища во время простуды играет немаловажную роль в выздоровлении. Хотя в этот период ваш аппетит, скорее всего, будет меньше, вашему организму нужно больше энергии и питательных веществ, чтобы бороться с инфекциями. Потребности вашего организма будут еще выше во время температуры.

Считается, что взрослый человек тратит на 13 процентов больше энергии на каждый 1 градус C повышения температуры тела.

Так как ваше тело тратит больше энергии и вы, скорее всего, будете мало есть, вы начнете временно терять вес.

Вам не нужно придерживаться специальной диеты во время простуды и гриппа, но вам нужно включить :

Продукты, обладающие питательной ценностью, включая фрукты и овощи

Продукты, повышающие иммунную систему

Продукты, которые облегчают симптомы болезни, например, заложенность носа

Мягкие по консистенции продукты, которые облегчают глотание при больном горле

Продукты, повышающие иммунитет

Йогурт

Кефир

Семга и тунец

Льняное семя

Грецкие орехи

Продукты, содержащие витамин С:

Апельсины и грейпфруты

Сладкий перец

Клубника

Помидоры

Ананас

Брокколи

Продукты, богатые витамином Е:

Шпинат

Брокколи

Черника

Цельные злаки

Продукты, содержащие селен:

Говядина

Курица

Яйца

Индейка

Креветки

Тунец

Ягненок

Разнообразные продукты

Вам нужно включать в свое питание овощи и фрукты разных цветов (красные, оранжевые, зеленые и фиолетовые). Это обеспечит вас всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Куриный суп

Куриный суп является проверенным наукой средством для облегчения симптомов простуды и гриппа. Он уменьшает воспаление, разжижая мокроту и уменьшая заложенность. Пользу оказывает также и горячий пар от супа, который также улучшает состояние при простудных заболеваниях.

Острые продукты

Острые продукты помогают облегчить заложенные носовые пазухи. Можно включать такие продукты, как хрен и острый перец.

Потеря аппетита у детей

Дети часто теряют аппетит во время простуды. Вам не стоит беспокоиться, если ребенок не ест, или его аппетит существенно уменьшился на несколько дней – это нормально. Предлагайте ребенку еду, когда он голоден и давайте мягкие по консистенции продукты, которые легко проглатывать.