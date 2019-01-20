ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что можно и что нельзя есть и пить при простуде?

21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Легкое простудное заболевание, как правило, проходит через неделю или две даже без лечения. Однако правильно выбранные продукты помогут ускорить выздоровление и облегчить многие неприятные симптомы.

Возможно, вам не захочется много есть во время простуды, а грипп может и вовсе заставить вас потерять аппетит.

Не стоит себя заставлять, но все же нужно позаботиться о том, чтобы ваш организм получал энергию и питательные вещества, нужные для скорейшего выздоровления.

Что пить при простуде?

Обильное питье – одна из самых важных задач во время болезни.

Из-за насморка, повышенного потоотделения во время лихорадки и других симптомов ваше тело может терять большое количество жидкости.

Все это может привести к обезвоживанию, если вы не будете восполнять недостаток воды.

Большое количество воды не только обеспечит вам быстрое выздоровление, но и разжижает мокроту и уменьшает заложенность носа.

Влага помогает вашему телу нормально функционировать и эффективнее защищать себя от простуды и гриппа.

При простуде и гриппе выпивайте минимум 8 стаканов по 250 мл жидкости в день.

Но не стоит слишком усердствовать, так как очень большое количество воды может привести к гипонатриемии, при которой наблюдается снижение уровня соли в крови. Лучше всего ориентироваться на свое чувство жажды.

  • Если вы ухаживаете за ребенком старше одного года, позаботьтесь том, чтобы он выпивал 90-120 мл жидкости в час.
  • Детям до года рекомендуют выпивать, по меньшей мере, 30-60 мл воды в час.
  • Беременным женщинам нужно увеличить потребление жидкости до 10 чашек по 250 мл в день.

Напитки, которые нужно пить при простуде

Вода – самый лучший напиток во время простуды и гриппа, так как она помогает увлажнять слизистые оболочки горла.

Горячие напитки также подойдут, так как пар, который они вырабатывают, уменьшает заложенность. Кроме того, вы можете пить:

  • Соки
  • Травяной чай (из шалфея, тимьяна)
  • Зеленый чай
  • Имбирный напиток
  • Теплую воду с медом и лимоном
  • Бульон
  • Молоко и молочные напитки

Многие считают, что молочные продукты увеличивают количество слизи и ведут к заложенности носа, но это миф.

Что нельзя пить при простуде и гриппе

  • Напитки с кофеином

Лучше избегать напитков, содержащих кофеин, так как они обезвоживают. К ним относятся кофе, кола, энергетические напитки и черный чай.

  • Спиртные напитки

Алкоголь также иссушают и влияют на работу иммунной системы, из-за чего человек становится более подверженным различным инфекциям.

Какие продукты есть при простуде

Полезная пища во время простуды играет немаловажную роль в выздоровлении. Хотя в этот период ваш аппетит, скорее всего, будет меньше, вашему организму нужно больше энергии и питательных веществ, чтобы бороться с инфекциями. Потребности вашего организма будут еще выше во время температуры.

Считается, что взрослый человек тратит на 13 процентов больше энергии на каждый 1 градус C повышения температуры тела.

Так как ваше тело тратит больше энергии и вы, скорее всего, будете мало есть, вы начнете временно терять вес.

Вам не нужно придерживаться специальной диеты во время простуды и гриппа, но вам нужно включить :

  • Продукты, обладающие питательной ценностью, включая фрукты и овощи
  • Продукты, повышающие иммунную систему
  • Продукты, которые облегчают симптомы болезни, например, заложенность носа
  • Мягкие по консистенции продукты, которые облегчают глотание при больном горле

Продукты, повышающие иммунитет

  • Йогурт
  • Кефир
  • Семга и тунец
  • Льняное семя
  • Грецкие орехи

Продукты, содержащие витамин С:

  • Апельсины и грейпфруты
  • Сладкий перец
  • Клубника
  • Помидоры
  • Ананас
  • Брокколи

Продукты, богатые витамином Е:

  • Шпинат
  • Брокколи
  • Черника
  • Цельные злаки

Продукты, содержащие селен:

  • Говядина
  • Курица
  • Яйца
  • Индейка
  • Креветки
  • Тунец
  • Ягненок

Разнообразные продукты

Вам нужно включать в свое питание овощи и фрукты разных цветов (красные, оранжевые, зеленые и фиолетовые). Это обеспечит вас всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Куриный суп

Куриный суп является проверенным наукой средством для облегчения симптомов простуды и гриппа. Он уменьшает воспаление, разжижая мокроту и уменьшая заложенность. Пользу оказывает также и горячий пар от супа, который также улучшает состояние при простудных заболеваниях.

Острые продукты

Острые продукты помогают облегчить заложенные носовые пазухи. Можно включать такие продукты, как хрен и острый перец.

Потеря аппетита у детей

Дети часто теряют аппетит во время простуды. Вам не стоит беспокоиться, если ребенок не ест, или его аппетит существенно уменьшился на несколько дней – это нормально. Предлагайте ребенку еду, когда он голоден и давайте мягкие по консистенции продукты, которые легко проглатывать.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкое простудное заболевание, как правило, проходит через неделю или две даже без лечения. Однако правильно выбранные продукты помогут ускорить выздоровление и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поздравление с Днем спасателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика