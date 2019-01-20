Чтобы кожа оставалась молодой

Хотите выглядеть свежо и моложе своих лет? Дерматологи и пластические хирурги поделились простыми хитростями, благодаря которым вам, возможно, так и не понадобятся их услуги.

Эти бесценные советы помогут вам продлить молодость кожи на долгие годы.

1. Спите на спине

«Я могу сказать, как вы спите. Сон на боку или на животе создает бороздки на одной стороне лица. Чтобы уменьшить появление морщин, спите на спине. Может быть вы будете храпеть, но стареть вы будете медленнее.»

2. Не перестарайтесь в тренажерном зале

«Час на беговой дорожке прибавит вам здоровья, но вы не будете выглядеть моложе. Худые и более спортивные люди после 40 лет, как правило выглядят старше тех, кто не поддерживает себя в форме, так как у них под кожей меньше жира.»

3. Следите за солнечными лучами, когда вы за рулем

«У большинства людей можно наблюдать повреждение от солнечных лучей на левой стороне лица просто из-за вождения. Используйте защиту от ультрафиолета или крем, защищающий от солнечных лучей.»

4. Не меняйте крем слишком часто

«Большинство людей отказывается от продуктов для кожи слишком быстро. В то же время требуется 21 день, чтобы клетки кожи сформировались и достигли верхнего слоя эпидермиса. Если вы приобрели антивозрастной крем, дайте ему, по меньшей мере, 4 недели, чтобы он подействовал.»

5. Используйте воск вместо подтяжки

«У меня была пациентка, которая хотела сделать лифтинг бровей, так как считала, что все время выглядит сердито. Я отправила ее на восковую эпиляцию бровей. Это заняло 15 минут, она выглядела прекрасно и сэкономила несколько тысяч долларов.»

6. Обильно наносите солнцезащитный крем

«Хотите никогда не посещать дерматолога? Используйте солнцезащитное средство с цинком или диоксидом титана, носите солнцезащитные очки и не щурьтесь.»

7. Доверяйте косметике в аптеке

«В первую очередь пробуйте антивозрастные кремы в аптеке. В этих кремах такие же активные ингредиенты, и они так же эффективны, что и кремы из фирменных магазинов, но они стоят в 4-10 раз дешевле.»

8. Хороший крем заменит хирургическую подтяжку

«Конечно, я могу сделать подтяжку век, но я видела пациентов, которые добивались похожего результата с помощью укрепляющих сывороток и кремов для подтяжки век. Результаты будут временными, но они эффективно уменьшают морщинки и припухлость.»

9. Сохраняйте спокойствие на лице

«Если вы постоянно хмуритесь или злитесь, у вас появится некрасивая бороздка между бровями, и со временем это выражение останется на лице.»