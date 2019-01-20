Старший тренер сборной Беларуси по современному пятиборью: полагаем, что отберемся на Олимпиаду полным составом

- Возникали ли сомнения об олимпийском статусе пятиборья?





- В МОКе периодически обсуждают этот вопрос. Наша международная федерация изо всех сил старается поднимать зрелищность этого вида спорта. Опять же, почему хотят исключить? Потому что пять видов занимают слишком много времени, конечно, сейчас ужимают сроки, интервалы между видами — все делается для того, чтобы людям было интересно смотреть.





- Нынешний год станет отборочным для пятиборцев на Олимпийские Игры, что нас ждет?





СТВ . - Первая лицензия будет разыграна на финале Кубка мира, который состоится в июне этого года. Также один из самых главных стартов — чемпионат Европы, который пройдет в августе в Англии. И, конечно же, чемпионат мира. Сейчас у нас есть основания полагать, что отберемся на Олимпиаду полным составом: по два человека от страны — женщины и мужчины, — сказала Нырцова в эфире телеканала



