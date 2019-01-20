Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв

УНН со ссылкой на ANSA. Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв с Папой "Нажми и молись" (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично продемонстрировал новые возможности на планшете во время традиционной воскресной проповеди. Об этом сообщаетсо ссылкой на ANSA.





“Папа Римский призвал людей, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться вместе с ним за мир и благополучие. Интернет и социальные сети представляют огромный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи”, — говорится в сообщении.









Известно, что сайт состоит из трех разделов: “Молись с Папой”, “Молитва дня” и “Молись в сети”. Ресурс доступен на шести языках: английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком.