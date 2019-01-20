«Тысячи километров туннелей с атомным оружием». Доклад ЦРУ: Китай активно строит подземные военные базы

Подобно тому, как Великая китайская стена защищала китайскую империю от захватчиков из степей, современная Великое китайское подземелье должно укрыть руководство коммунистического Китая от потерь в ядерной войне. Масштабы подземного строительства держатся в секрете, но предполагается, что это тысячи километров тоннелей и подземных баз с оружием массового уничтожения. В последнем докладе Пентагон заявляет, что китайцы активно расширяют их.





Подземные комплексы строятся по всему Китаю на больших глубинах.

"Наша Нива" . Кроме ракетных баз, в толще горных породах китайцы создали завод по производству ядерного оружия и огромные убежища для руководства страны, пишет

