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Предприятие-должник из Беларуси займется индустриализацией Судана

21.01.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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За счет многомиллионных контрактов, заключенных с суданскими компаниями, белорусский бизнесмен надеется погасить свои долги перед банками, контрагентами и сотрудниками.

Предприятие-должник из Беларуси займется индустриализацией Судана
Находящееся в процессе санации предприятие «Унибокс» и другие компании группы бизнесмена Сергея Русака станут одной из главных ударных сил в проведении Беларусью индустриализации Судана, пишет "Завтра твоей страны".

Производство по делу об экономической несостоятельности крупного производителя кронен-пробки и оборудования для молочных ферм «Унибокс» было начато в Экономическом суде Минска в августе 2017 года. Заявителем выступил кредитор «Приорбанк». Среди других кредиторов фигурировали «Беларусбанк», «Белагропромбанк». В ноябре 2017 года в отношении «Унибокса» было открыто конкурсное производство и начата подготовка к судебному разбирательству. В апреле 2018 года после поступившего предложения от иностранных соучредителей компании по финансированию текущей деятельности должника суд принял решение о первой санации компании. В декабре 2018 года кредиторы «Унибокса» большинством голосом продлили оздоровительный период до середины 2019 года.

На решение кредиторов повлияло внушительное портфолио генеральных договоров о сотрудничестве, которые «Унибокс» и другие компании группы подписали в декабре с компаниями Судана. Реализовав их, Сергей Русак надеется рассчитаться с долгами и стабилизировать финансовое положение своего холдинга. В частности, суду и кредиторам были представлены три генеральных договора с местными контрагентами. Реализация контрактов в их рамках запланирована на 2019-2021 годы. Белорусская сторона во всех проектах получает 50-процентную долю.

Согласно информации с сайта bankrot.gov.by, по генеральному договору с суданской компанией Green Zone for Trading and Investment, группа «Унибокс» обеспечит в Судане строительство молочных ферм (по 2,5 тыс. голов) стоимостью 20 млн долларов и за такую же сумму построит кормовую ферму для производства фуража мощностью 100 тыс. тонн в год. Еще одним направлением совместной деятельности станет возведение предприятия по производству кормосмесителей и косилок, которым занимается одна из компаний группы «Ферабокс». Она, кстати, также находится в процедуре санации.

Огромны планы «Унибокса» и Green Zone for Trading and Investment в аграрном секторе. Планируется организовать производства по обработке хлопка, выпуску хлопкового масла, сушеных фруктов, концентрата гуммиарабика для белорусского рынка, банки для металлической упаковки и расфасовку томатной пасты (в том числе, и в Беларуси). Партнеры собираются инвестировать в дистрибуцию на рынках Судана и Беларуси кунжута, арахиса, каркаде, овощей, гороха, построить на территории Беларуси склад для приема и хранения суданских фруктов и производство по переработке и фасовке зерна, арахиса, гуммиарабика, семян подсолнечника, кунжута, хлопка, дыни и сухих бобовых. Сергей Русак и его суданские партнеры хотят совместно поставлять белорусские удобрения в Судан, организовать экспорт мясных продуктов в Юго-Восточную Азию и Китай и кожи вет-блю из Судана в Беларусь.

В рамках второго договора «Унибокс» подрядился построить за 20 млн долларов для суданской компании Alategahat Almatadeda Co. молочный завод мощностью по переработке 250 тонн в сутки.

Наконец, по третьему договору о сотрудничестве, заключенному «Унибокс» с компанией Advanced Engineering Works Co., белорусы намерены построить в Судане завод по производству железобетона для строительства зданий и участвовать в проектировании и возведении в этой стране жилья, промышленных предприятий и хранилищ.

Судан в последние годы стал одним из важных торговых партнеров Беларуси и плацдармом для продвижения продукции белорусских предприятий в Африке. В январе 2017 года с визитом в этой стране побывал Александр Лукашенко. В Судане уже работают компания «Белспецвнештехника» и горнорудные структуры Александра Зайцева.

 
Теги: Минск
 
 
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