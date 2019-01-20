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Выполнят ли белорусы план по штрафам?

21.01.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Почему государству выгодно привлекать граждан к административной ответственности.

Выполнят ли белорусы план по штрафам?
Поступления от штрафов в доходах бюджета Беларуси на 2019 год запланированы в сумме 100 миллионов рублей, что составляет 4,8% в структуре неналоговых доходов. Это цифры из версии белорусского бюджета «для граждан», опубликованной на сайте Министерства финансов.

Насколько уместно определять сумму штрафов как доходную часть бюджета и каким образом этот план будет реализован — об этом глава юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло рассказал сайту "Завтра твоей страны".

— Действительно, административные и прочие штрафы — это огромные суммы. Они взыскиваются в доход государства, поэтому и составляют отдельную графу в бюджете.

Статистика подтверждает, что суммы растут. И не только потому, что растет базовая величина, от которой «пляшут» все штрафы, например, предусмотренные статьями административных наказаний. По объемам административные штрафы иногда близки к штрафам по уголовным статьям.

И в этом смысле мы считаем, что законодатель и практика идут неверным путем. Штраф, например, не может составлять почти полугодовую сумму заработка человека.



Гарри Погоняйло. Фото: Вясна

— Насколько уместно в проекте бюджета называть конкретные суммы поступлений от штрафов?

— В государстве, где планируются практически все доходы и расходы, конечно же, учитывается и этот вид доходов в бюджет. Это делается и в других странах, поскольку наполняемость бюджета должна быть исчислена наиболее достоверно.

Но у нас ежегодно привлекается к административной ответственности около 3 миллионов человек (в 2017 году этот показатель составил 3,9 млн — ред.). Сложилась такая практика, когда шаг вправо шаг влево – и ты уже что-то нарушил и можешь быть подвергнут штрафам.

— Есть ли опасность, что план по штрафам будет выполняться любыми средствами?

— Всевозможные органы, которые привлекают к административной ответственности, стараются, если назначается штраф, взыскивать такие суммы, чтобы они реально наполняли бюджет и делали возможным выполнение и перевыполнение плана. Вот почему эти суммы растут.


— Что происходит с теми, кто не может выплатить назначенные штрафы?

— Задолженности по штрафам имеются, и государство делает все, чтобы процент по взысканиям был повышенным и все время увеличивался. Исполнение по штрафам в прошлые годы у нас составляло около 67%. Изымается и реализуется имущество, службы исполнения, судебные исполнители пытаются делать все, чтобы решения судов или иных органов, которые применяют эти штрафы, были выполнены.

Кстати, судебные исполнители материально заинтересованы в том, чтобы взыскать эти суммы, поскольку от этого им идет прибавка к жалованию. Так что вся система нацелена на то, чтобы планы выполнялись, и государство почувствовало себя спокойно относительно наполнения бюджета.  

Справка

В январе-сентябре 2018 г. органы внутренних дел зарегистрировали 2 975,3 тыс. административных правонарушений, по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания (103,3% к уровню января-сентября 2017 г.). Сумма наложенного штрафа за административные правонарушения в январе-сентябре 2018 г. составила 102,5 млн. рублей против 99 млн. рублей в январе-сентябре 2017 г.    

 
 
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