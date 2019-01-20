Выполнят ли белорусы план по штрафам?

Поступления от штрафов в доходах бюджета Беларуси на 2019 год запланированы в сумме 100 миллионов рублей, что составляет 4,8% в структуре неналоговых доходов. Это цифры из версии белорусского бюджета «для граждан», опубликованной на сайте Министерства финансов.





"Завтра твоей страны" . Насколько уместно определять сумму штрафов как доходную часть бюджета и каким образом этот план будет реализован — об этом глава юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло рассказал сайту





— Действительно, административные и прочие штрафы — это огромные суммы. Они взыскиваются в доход государства, поэтому и составляют отдельную графу в бюджете.





Статистика подтверждает, что суммы растут. И не только потому, что растет базовая величина, от которой «пляшут» все штрафы, например, предусмотренные статьями административных наказаний. По объемам административные штрафы иногда близки к штрафам по уголовным статьям.





И в этом смысле мы считаем, что законодатель и практика идут неверным путем. Штраф, например, не может составлять почти полугодовую сумму заработка человека.













Гарри Погоняйло. Фото: Вясна





— Насколько уместно в проекте бюджета называть конкретные суммы поступлений от штрафов?





— В государстве, где планируются практически все доходы и расходы, конечно же, учитывается и этот вид доходов в бюджет. Это делается и в других странах, поскольку наполняемость бюджета должна быть исчислена наиболее достоверно.





Но у нас ежегодно привлекается к административной ответственности около 3 миллионов человек (в 2017 году этот показатель составил 3,9 млн — ред.). Сложилась такая практика, когда шаг вправо шаг влево – и ты уже что-то нарушил и можешь быть подвергнут штрафам.





— Есть ли опасность, что план по штрафам будет выполняться любыми средствами?





— Всевозможные органы, которые привлекают к административной ответственности, стараются, если назначается штраф, взыскивать такие суммы, чтобы они реально наполняли бюджет и делали возможным выполнение и перевыполнение плана. Вот почему эти суммы растут.









— Что происходит с теми, кто не может выплатить назначенные штрафы?





— Задолженности по штрафам имеются, и государство делает все, чтобы процент по взысканиям был повышенным и все время увеличивался. Исполнение по штрафам в прошлые годы у нас составляло около 67%. Изымается и реализуется имущество, службы исполнения, судебные исполнители пытаются делать все, чтобы решения судов или иных органов, которые применяют эти штрафы, были выполнены.





Кстати, судебные исполнители материально заинтересованы в том, чтобы взыскать эти суммы, поскольку от этого им идет прибавка к жалованию. Так что вся система нацелена на то, чтобы планы выполнялись, и государство почувствовало себя спокойно относительно наполнения бюджета.





Справка





В январе-сентябре 2018 г. органы внутренних дел зарегистрировали 2 975,3 тыс. административных правонарушений, по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания (103,3% к уровню января-сентября 2017 г.). Сумма наложенного штрафа за административные правонарушения в январе-сентябре 2018 г. составила 102,5 млн. рублей против 99 млн. рублей в январе-сентябре 2017 г.