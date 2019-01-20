Прокуратура направила в суд дело о смертельном ДТП на улице Космонавтов в столице

Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего минчанина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Фото: ГАИ Минска

— Как установлено, обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, на автомобиле Audi A8 совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть улицы Космонавтов вне пешеходного перехода. Скорость, с которой двигался автомобиль, превышала разрешенную на этом участке дороги — около 72 км/ч вместо 40 км/ч, — рассказали в прокуратуре.

Изучение уголовного дела в прокуратуре города Минска показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемого квалифицированы верно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу прокурор не усмотрел.

Напомним, вечером 14 октября неустановленный автомобиль сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. В Минске вводили план «Перехват».

Виновником ДТП оказался 26-летний минчанин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. После ДТП мужчина пригнал авто в один из населенных пунктов Дзержинского района, а затем вернулся в столицу и был задержан вблизи места проживания.

Обнаруженный автомобиль Audi пригнан из России и не был снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).