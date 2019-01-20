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В Могилеве 100-летний памятник архитектуры хотят превратить в торговый центр
В Могилеве здание штаба 1908 года постройки хотят реконструировать в многофункциональный центр и проводят общественное обсуждение. По плану, в здании историко-культурной ценности после появятся магазины с бытовой химией и галантереей,
Разработала проект реконструкции фирма «Стройпроектинвест». Заказчик — строительная компания «Форс».
В годы Первой мировой войны здание штаба на улице Крупской и примыкающее к нему пожарное депо использовались для размещения отдельных органов ставки царя Николая Второго. В постсоветское время здание использовали как базу хранения вооружений, рядом на территории находилась военная техника. После расформирования воинской части здание пустовало и разрушалось.
В марте 2016 года здание выкупила минская строительная фирма, а через 4 месяца
Строительные работы планируют начать в конце 2019 года и завершить в конце 2021-го — начале 2020-го. Существующие зеленые насаждения максимально сохранят, сообщается в отчете об оценке воздействия на окружающую среду.
Общественное обсуждение началось 16 января и завершится 14 февраля. Подробно об обсуждаемом отчете об оценке воздействия на окружающую среду можно прочесть
Территорию около бывшей воинской части и здания штаба начали застраивать по генплану. Например, в апреле 2018 года рядом
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