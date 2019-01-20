Управделами запускает новую лотерею

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Соответствующее постановление было принято Управлением делами президента 4 января. Новая республиканская мгновенная электронная лотерея будет называться «Белбэт».

Постановление УДП об учреждении новой республиканской лотереи опубликовано 18 января на портале parvo.by. Учредителем лотереи является УДП, организатором - республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи», подчиняющееся Управделами.

Целью проведения лотереи, как следует из документа, является «получение дополнительных средств на развитие материально-технической базы государственных природоохранных учреждений и расположенных на их территории санаторно-оздоровительных организаций, подчиненных Управлению делами президента Республики Беларусь, а также на иные цели, определяемые законодательными актами» .Ставки будут приниматься электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи.

Лотерея проводится на всей территории Беларуси, действовать она будет пять лет с даты ее регистрации в госреестре лотерей. В лотерее будут разыгрываться как денежные, так и имущественные призы. Призовой фонд каждой серии лотереи составляет не менее 45% и не более 95% от общего объема принятых лотерейных ставок данной серии лотереи.