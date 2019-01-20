ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Управделами запускает новую лотерею

21.01.2019 09:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Управделами запускает новую лотерею

фото: fb.ru

Соответствующее постановление было принято Управлением делами президента 4 января. Новая республиканская мгновенная электронная лотерея будет называться «Белбэт».

Постановление УДП об учреждении новой республиканской лотереи опубликовано 18 января на портале parvo.by. Учредителем лотереи является УДП, организатором - республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи», подчиняющееся Управделами.

Целью проведения лотереи, как следует из документа, является «получение дополнительных средств на развитие материально-технической базы государственных природоохранных учреждений и расположенных на их территории санаторно-оздоровительных организаций, подчиненных Управлению делами президента Республики Беларусь, а также на иные цели, определяемые законодательными актами» .Ставки будут приниматься электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи.

Лотерея проводится на всей территории Беларуси, действовать она будет пять лет с даты ее регистрации в госреестре лотерей. В лотерее будут разыгрываться как денежные, так и имущественные призы. Призовой фонд каждой серии лотереи составляет не менее 45% и не более 95% от общего объема принятых лотерейных ставок данной серии лотереи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее постановление было принято Управлением делами президента 4 января. Новая республиканская мгновенная электронная лотерея будет называться...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ямальские воронки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика