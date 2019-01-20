РБК: члены ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты

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До 1 февраля этого года Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия могут согласовать проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

РБК ссылается на распоряжение Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в конце ноября 2018 года. Согласно документу, члены союза должны предусмотреть, что с 2024 года при расчете локальных ставок акциза на сигареты они исходят из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет (cреднее значение, от которого может отталкиваться страна при определении своего акциза) с отклонениями не более 20% как в большую, так и в меньшую сторону. Как сообщили РБК в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, члены союза достигли такого соглашения впервые.



Разница в налогах является причиной роста серого рынка в России – доля контрафакта и контрабанды за год здесь удвоилась. Эксперты рынка говорят о том, что белорусские сигареты составляют треть нелегальной продукции на российском рынке.

В России с 1 января 2019 года ставка акциза на сигареты и папиросы повысилась на 10,01% и составила 1,89 тыс. росс. руб. за тысячу штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу штук). Для сравнения: в Беларуси это примерно 3–23 евро за тысячу штук (в зависимости от ценовой категории сигарет), Казахстане — 21 евро, Киргизии — 16 евро, Армении — 15 евро. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу.





