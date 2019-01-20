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РБК: члены ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты
21.01.2019 09:15 — Разное | Ежедневник
фото: m.pikabu.ru
До 1 февраля этого года Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия могут согласовать проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
В России с 1 января 2019 года ставка акциза на сигареты и папиросы повысилась на 10,01% и составила 1,89 тыс. росс. руб. за тысячу штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тыс. руб. за тысячу штук). Для сравнения: в Беларуси это примерно 3–23 евро за тысячу штук (в зависимости от ценовой категории сигарет), Казахстане — 21 евро, Киргизии — 16 евро, Армении — 15 евро. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу.
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До 1 февраля этого года Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Киргизия могут согласовать проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области...
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