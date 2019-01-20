В Беларуси может измениться распределение средств дорожного сбора

На сегодня дорожный налог распределяется пополам: половина средств должна направляться на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, половина - на местные дороги.

Исходя из того, как именно будет осуществляться сбор, в перспективе, возможно, только 25% суммы будет направляться в республиканский бюджет, остальное – на местные дороги. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик.