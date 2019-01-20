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В Беларуси может измениться распределение средств дорожного сбора

21.01.2019 09:46 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси может измениться распределение средств дорожного сбора
Фото из открытых источников

На сегодня дорожный налог распределяется пополам: половина средств должна направляться на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, половина - на местные дороги.

Исходя из того, как именно будет осуществляться сбор, в перспективе, возможно, только 25% суммы будет направляться в республиканский бюджет, остальное – на местные дороги. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик.

В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект «О платежах за участие в дорожном движении». Согласно ему, уплату дорожного сбора должны отвязать от прохождения техосмотра. 

В Беларуси может измениться распределение средств дорожного сбора
Сколько денег соберет государство в 2019 году в виде «дорожного сбора»?
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Со временем большая часть средств, поступающих в бюджет в виде дорожного сбора, может быть направлена на местные дороги.
 
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