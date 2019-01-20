|
У купавшихся в проруби родителей угнали машину с 7-летним сыном внутри
Новости России. В Красноярском крае у купавшихся в проруби родителей угнали автомобиль с 7-летним ребенком.
По
С заявлением об угоне в полицию обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что вместе с сыном и женой приехал на купель на Крещение. Ребенка родители решили оставить в машине. Когда мужчина с супругой вернулись к месту, где оставили автомобиль, то не обнаружили его.
Оперативно начался поиск транспортного средства.
Спустя время мальчик позвонил родителям и сообщил, где находится. Злоумышленник бросил автомобиль и сбежал. Транспортное средство нашли в течение получаса.
Мальчик не пострадал. Его передали маме и папе.
Спустя несколько часов была установлена личность злоумышленника. 35-летнего местного жителя задержали. Ранее он был неоднократно судим. Спящего ребенка мужчина обнаружил не сразу, после чего он бросил автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Красноярском крае у купавшихся в проруби родителей угнали автомобиль с 7-летним ребенком. По информации МВД РФ, подозреваемый в угоне был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)