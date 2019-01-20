В Беларуси упрощается регистрация автомобилей

Новости Беларуси. Новые правила начинают действовать уже 21 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снять с учета машину можно в любом специализированном подразделении, независимо от места жительства владельца.

Также продавцы новых авто смогут ставить машину на учет перед продажей. Как только начнёт действовать система электронных паспортов автотранспорта, машину без пробега вам продадут уже с номерами.





2018 год стал рекордным для официального авторитейла. В Беларуси продали почти 53 тысячи новых авто, что наполовину больше, чем в 2017.