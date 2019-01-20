Франция введёт «налог на Google»

Новости Франции. Правительство страны намерено как можно скорее направить соответствующий законопроект в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пошлина затронет все компании, которые предлагают цифровые услуги и имеют оборот более 750 миллионов евро по всему миру и 25 миллионов евро во Франции. Таким образом здесь планируют пополнить бюджет.





Министерство экономики и финансов называет налогообложение международных компаний «вызовом 21 века» и «вопросом справедливости». В Беларуси подобный налог уже введен. За 2018 год он принес в бюджет более 12 миллионов рублей.