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Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха

21.01.2019 10:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для отдыха зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха

На ряду с горнолыжными комплексами Казахстана, Азербайджана, Армении и Кыргызстана, белорусские Силичи и Логойск возглавили пятёрку наиболее привлекательных для туристов.

Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха

Такой рейтинг был составлен на основе интернет-опроса, который приурочили ко Всемирному дню снега. Так называемому дню зимних видов спорта, который отметили накануне.
 
 
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Новости Беларуси. Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для отдыха зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На ряду с горнолыжными...
 
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