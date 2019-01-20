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В Минск 21 января прибудут участники чемпионата Европы по фигурному катанию
Новости Беларуси. Минск на этой неделе станет центром притяжения любителей фигурного катания со всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники чемпионата Старого Света в Беларусь начнут прибывать уже 21 января. Список внушительный. С трибун «Минск-Арены» можно будет увидеть лидеров сборной России, в сильнейшем составе приезжает команда Франции, выйдет на лед бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес, прославленные спортсмены из Италии и ФРГ.
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Новости Беларуси. Минск на этой неделе станет центром притяжения любителей фигурного катания со всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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