В Боливии автобус с футбольной командой из Аргентины упал в обрыв с высоты 200 метров

В Боливии в результате падения автобуса с обрыва погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает газета El Sol.



Фото: elsol.com.ar

Авария произошла на дороге между городами Тариха и Потоси. Автобус упал с обрыва высотой около 200 метров.

По данным газеты, в автобусе в момент происшествия находилась футбольная команда аргентинского города Мендоса. Четверо футболистов скончались, еще шесть получили травмы разной степени тяжести.

Президент футбольного клуба Cicles Lavalle Пабло Родригес рассказал El Sol, что футбольная команда должна была сыграть матч в столице Боливии Сукре.​ Среди жертв аварии он назвал Мауро Фуэнтеса (21 год), Иеремию Лукана (21 год) и братьев Алексиса (19 лет) и Науэля Авила (24 года).