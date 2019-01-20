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Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

21.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

Месяц назад многодетная семья Славинских открыла в Слуцке детский центр, где все абсолютно бесплатно. Посещать студию может любой желающий. Здесь с ребятами занимаются творчеством, развивающими играми, помогают в подготовке к урокам, устраивают кинопоказы и чаепития. На одно из благотворительных занятий заглянула и корреспондент МЛЫН.BY.

Из дворовых игр — в серьезное дело

Гостей в детском центре встречают радушно: ребята выбегают в коридор из кабинетов, хватают за руки и наперебой рассказывают и показывают, как проводят свободное время. Никакого стеснения перед незнакомым человеком, ни грамма скованности.

— Дети у нас общительные, очень легко идут на контакт. Они не привыкли сидеть дома в одиночку, свободное время проводят в больших компаниях, так что сложностей в общении с ними не бывает, — объясняет восемнадцатилетний Даниил Славинский.

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

Это он, вместе с отцом Валерием, мамой Инной и сестрами Викторией, Алиной и Валерией придумал идею создать в Слуцке бесплатный досуговый центр для детей.

— В нашем микрорайоне два социальных дома, большинство жильцов — многодетные семьи. Я сам из такой семьи и понимаю, как непросто родителям каждый день уделять достаточно времени детям. Кому-то нужно почитать, с кем-то поиграть, кому-то помочь сделать уроки. На себя у мам и пап попросту не остается времени. А если еще и оба родителя работают… Оставлять детей без внимания тоже не хочется: бесцельное шатание по улице или просиживание часами перед телевизором до добра не доводит, — объясняет Даниил.

Организовывать отдых соседей семья Славинских начала еще шесть лет назад. Тогда дети Валерия и Инны впервые вынесли во двор подвижную развивающую игру «Парашют», в которую можно было играть большим составом. Соседским ребятам развлечение понравилось. А через несколько лет Славинские обзавелись огромным надувным батутом и тоже установили его на улице, чтобы развлекаться могли все желающие. Бесплатный аттракцион не остался без внимания: за день приходило около сотни человек.

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

Увидев, что ребятам интересно проводить время вместе, семья Славинских решила пойти дальше. Весной 2018-го они познакомились с проектом «Дети «группы риска», который реализует международный благотворительный фонд. В рамках этой инициативы в некоторых городах Беларуси с поддержкой спонсоров стали открываться бесплатные досуговые центры. Славинские решили, что подобная студия должна появиться и в Слуцке. Оформили все необходимые документы, нашли подходящее помещение в своем микрорайоне, сделали там ремонт и заручились поддержкой волонтеров. Реклама распространялась исключительно по «сарафанному радио», и уже в первый день работы центра на занятия пришли около двух десятков человек.

— Конечно, многие, кто впервые слышит о нас, задаются вопросом: и что, совсем-совсем бесплатно? Да, абсолютно. Есть вещи поважнее денег. Мы знаем это сами и стараемся привить это детям, которые у нас занимаются, — рассказывает Даниил Славинский. — Наша семья, конечно, не самая богатая, но и финансовых проблем мы не испытываем. Поэтому считаем своим долгом заниматься благотворительной деятельностью. Ведь немало семей, которые живут очень бедно, у которых не всегда хватает денег, чтобы попросту одеть-обуть детей, не говоря уже о том, чтобы отдать их в платные кружки, к репетитору. Если мы можем помочь, почему бы не сделать это?

Успехи в творчестве и учебе

Сегодня в бесплатном досуговом центре занимаются почти четыре десятка слуцких ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Это не только дети из многодетных или малообеспеченных семей — посещать центр может любой желающий. Здесь с мальчиками и девочками работают 12 волонтеров, среди которых — педагог-психолог, профессиональные учителя и педагоги дополнительного образования. Дети здесь не только занимаются творчеством (делают поделки, рисуют, лепят), но и делают уроки, учат английский язык, смотрят интересные мультфильмы и обсуждают важные и нужные темы во время традиционных чаепитий.

— Хоть мы работаем совсем недолго, всего месяц, но уже виден результат. Например, многие ребята, у которых в школе была невысокая успеваемость, значительно улучшили оценки. Дети стали спокойнее, увереннее, многие открыли в себе творческие способности, — рассказывает волонтер Виктория Славинская.

Виктория сама еще школьница, учится в 11-м классе, но после занятий с удовольствием приходит в центр, чтобы помогать младшим с уроками. Вот она, вместе с третьеклассником Ваней разбирается в задачках по математике.

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

— Не обидно, что другие дети играют, а ты тут уроками занимаешься? — интересуюсь у мальчика.

— Нет, мне Вика все здорово объясняет, так что скоро я точно стану отличником! — не сомневается Ваня.

Чтобы не мешать, ухожу в другую комнату. Там как раз завершается урок творчества — дети делали рамки для фотографий. Хвалю успехи юных мастеров и тут же получаю ответ:

— Держи, это тебе подарок! — маленькая Вета без колебаний отдает свою поделку.

— И не жалко? — спрашиваю.

— Конечно, нет! Тебе же приятно, а себе я потом сделаю, — пожимает плечами девочка.

— Ребята сейчас как раз в том возрасте, когда им можно еще привить правильные ценности, вложить в них что-то хорошее, доброе, научить бескорыстию. В наших силах взрастить не поколение потребителей, а добрых, отзывчивых, людей, умеющих сопереживать и способных протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Ведь современные дети — это наше будущее. Кто-то из них, возможно, будет директором предприятия, министром, кто-то пойдет в депутаты. Хочется, чтобы это были действительно достойные люди, — объясняет многодетная мама Инна Славинская.

Пора расширяться!

Пока бесплатный детский центр работает всего два дня в неделю — по средам и субботам. Но из-за возрастающей популярности студии организаторы планируют ввести еще как минимум два рабочих дня. Волонтеры убеждены: пора расширять и территорию.

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

— Сейчас у нас три кабинета, но хотим арендовать еще два, чтобы отдельно от игровой комнаты сделать кинозал, организовать помещение для подготовки уроков: пока оно у нас совмещено с кухней, — делится планами Даниил Славинский.

Такие новости дети воспринимают с восторгом и тут же вносят собственные предложения: можно еще открыть спортивный зал и зал для танцев.

— Тогда я тут точно буду каждый день проводить, — делится впечатлениями София. — А когда вырасту, тоже стану волонтером и буду помогать новым детям.

Волонтеры признаются: такое отношение ребят к центру не просто радует — оно вдохновляет делать свою работу еще лучше, придумывать новые формы работы, удивлять и восхищать детей.

— Будем только рады, если нас поддержат другие слутчане, — говорит Даниил. — Пока все делаем сами, а спонсорскую помощь оказывает только международный фонд — автор инициативы. Надеемся, что в скором времени у нас появится больше спонсоров и сможем расти и развиваться еще быстрее.

Кинопоказы, уроки и чаепития. Как живет бесплатный досуговый центр для детей в Слуцке

Екатерина Сурма

 
 
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Месяц назад многодетная семья Славинских открыла в Слуцке детский центр, где все абсолютно бесплатно. Посещать студию может любой желающий.
 
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