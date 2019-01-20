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Методическое объединение педагогов-организаторов

21.01.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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«Педагогические инициативы, творческая деятельность педагога-организатора» - так звучала тема районного методического объединения педагогов организаторов, которое состоялось на базе ГУО «Средняя школа №1 г.Фаниполя».

Встреча проходила в формате творческой лаборатории и уже традиционно состояла из двух частей: учебно-методического и практического этапа.

В первой части были обсуждены такие вопросы в организации и осуществлении деятельности педагога-организатора, как: инновационные подходы к организации работы; область его деятельности, как старшего пионерского вожатого; использование игровых технологий в деятельности; формы работы в организации деятельности в шестой школьный день и многие другие.

В практической части педагогами-организаторами ГУО «Средняя школа №1 г.Фаниполя» был презентован опыт своей деятельности, на примере пионерско-спортивных стартов, которые включали в себя конкурсы, эстафеты, спортивные и интеллектуальные состязания.

Встреча прошла в дружеской атмосфере с активным включением во все формы взаимодействия каждого участника методического объединения.


 
 
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«Педагогические инициативы, творческая деятельность педагога-организатора» - так звучала тема районного методического объединения педагогов...
 
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