Методическое объединение педагогов-организаторов

«Педагогические инициативы, творческая деятельность педагога-организатора» - так звучала тема районного методического объединения педагогов организаторов, которое состоялось на базе ГУО «Средняя школа №1 г.Фаниполя».

Встреча проходила в формате творческой лаборатории и уже традиционно состояла из двух частей: учебно-методического и практического этапа.

В первой части были обсуждены такие вопросы в организации и осуществлении деятельности педагога-организатора, как: инновационные подходы к организации работы; область его деятельности, как старшего пионерского вожатого; использование игровых технологий в деятельности; формы работы в организации деятельности в шестой школьный день и многие другие.

В практической части педагогами-организаторами ГУО «Средняя школа №1 г.Фаниполя» был презентован опыт своей деятельности, на примере пионерско-спортивных стартов, которые включали в себя конкурсы, эстафеты, спортивные и интеллектуальные состязания.

Встреча прошла в дружеской атмосфере с активным включением во все формы взаимодействия каждого участника методического объединения.



