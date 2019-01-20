На Городокщине подвели итоги года

В прошлом году имело место снижение общего количества преступлений на территории Городокского района по сравнению с 2017 годом (в том числе по линии уголовного розыска с 157 до 137, а также относящихся к категории тяжких с 12 до 7), не допущено разбоев и убийств. Это подчеркнул начальник Городокского РОВД Андрей Потапенко, выступая с докладом на оперативном совещании, которое прошло в большом зале райисполкома 16 января.

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