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На Городокщине подвели итоги года

21.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В прошлом году имело место снижение общего количества преступлений на территории Городокского района по сравнению с 2017 годом (в том числе по линии уголовного розыска с 157 до 137, а также относящихся к категории тяжких с 12 до 7), не допущено разбоев и убийств. Это подчеркнул начальник Городокского РОВД Андрей Потапенко, выступая с докладом на оперативном совещании, которое прошло в большом зале райисполкома 16 января.

На Городокщине подвели итоги года

Благодарственное письмо Городокского РОВД за высокий профессионализм, тесное сотрудничество и взаимодействие с органами внутренних дел Андрей Потапенко вручил директору СШ № 1 г. Городка Наталии Смирновой

Подробнее читайте в №5 от 18.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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В прошлом году имело место снижение общего количества преступлений на территории Городокского района по сравнению с 2017 годом (в том числе по линии уголовного...
 
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