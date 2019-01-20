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Городокский рождественский фестиваль

21.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Рождественский фестиваль под названием «Свет Вифлеемской звезды» прошел 15 января в КПЦ «Городок». Инициативу Благочинного Городокского района, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы, иерея Владимира Догодьки поддержали священнослужители, работники учреждений культуры района, представители общественных объединений, райобъединение профсоюзов, юные городокчане и их родители. Мероприятие прошло в рамках деятельности кафедры православной литературы, которая была открыта в центральной районной библиотеке в прошлом году.

  Со светлым праздником Рождества Христова гостей фестиваля поздравили участники коллективов самодеятельного творчества Городокского Дома культуры, воспитанники детской школы искусств, центра детей и молодежи. Их чистые детские голоса, как золотые колокольчики, звенели в этот день особенно трогательно и искренне, и, сплетаясь в легкое кружево песни, устремлялись в небеса, вознося хвалу Спасителю. Ребята из воскресных школ храма Святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары г. Городка и храма Успения Пресвятой Богородицы г. п. Езерище подарили всем присутствующим подготовленные специально к фестивалю музыкальные номера (на снимке), читали стихотворения.

Городокский рождественский фестиваль

Подробнее читайте в №5 от 18.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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Рождественский фестиваль под названием «Свет Вифлеемской звезды» прошел 15 января в КПЦ «Городок». Инициативу Благочинного Городокского района, настоятеля...
 
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