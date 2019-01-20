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Внимание! Конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику

21.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Сморгонская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что с 1 февраля по 1 мая проводится республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику (в соответствии с Инструкцией о порядке проведения республиканского конкурса на лучший детский рисунок на экологическую тематику, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 июля 2010 года №32).

Внимание! Конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику
Конкурс проводится  в три этапа: 

  • первый этап (1 февраля - 1 марта) – определяются лучшие работы на районном и городском уровнях; 
  • второй этап (2 апреля - 1 мая) - определяются лучшие работы на областном уровне; 
  • третий этап (2 апреля - 1 мая) - определяются лучшие работы на республиканском уровне.

В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах: от 3 до 5 лет; от 6 до 10 лет.

Каждая работа, представляемая на конкурс, сопровождается информационным листом участника конкурса с указанием наименования учреждения образования, фамилии, собственного имени и возраста автора, почтового адреса и контактного телефона. Работы представляются в цветном варианте на листах формата от А4 до А1.

Работы направлять в Сморгонскую горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: г. Сморгонь ул. Советская, д. 3. Контактные телефоны: 3-92-70, 3-92-71.

 
 
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Сморгонская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что с 1 февраля по 1 мая проводится республиканский конкурс на лучший детский...
 
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