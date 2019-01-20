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Вечерний выход мамы и папы. Семейное фото Пугачёвой и Галкина поразило поклонников
Новости России. Максим Галкин показал семейное фото с женой и детьми.
Снимок был опубликован на странице артиста в Instagram. На фото Максим Галкин и Алла Пугачева в вечерних нарядах, а дети провожают родителей на мероприятие.
Максим Галкин:
Судя по информации, которая опубликована в сети, пара посетила сольный концерт Светланы Лободы в Москве.
Поклонники были поражены тем, как выглядят Пугачева и Галкин.
«Алла Борисовна чудо как хороша»,
«Счастья вашей красивой семье!»,
«Идиллия»,
«Как здорово, что женщинам в любом возрасте есть на кого равняться».
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Новости России. Максим Галкин показал семейное фото с женой и детьми. Снимок был опубликован на странице артиста в Instagram. На фото Максим Галкин и Алла Пугачева в...
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