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Вечерний выход мамы и папы. Семейное фото Пугачёвой и Галкина поразило поклонников

21.01.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Новости России. Максим Галкин показал семейное фото с женой и детьми.

Снимок был опубликован на странице артиста в Instagram. На фото Максим Галкин и Алла Пугачева в вечерних нарядах, а дети провожают родителей на мероприятие.

Максим Галкин:
У папы с мамой вечерний выход.

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт

Судя по информации, которая опубликована в сети, пара посетила сольный концерт Светланы Лободы в Москве.

Вечерний выход мамы и папы. Семейное фото Пугачёвой и Галкина поразило поклонников
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники были поражены тем, как выглядят Пугачева и Галкин.

«Алла Борисовна чудо как хороша»,

«Счастья вашей красивой семье!»,

«Идиллия»,

«Как здорово, что женщинам в любом возрасте есть на кого равняться».

Как воспитывают двойняшек Пугачёва и Галкин? Певица рассказала трогательную историю (читать далее).  
 
 
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Новости России. Максим Галкин показал семейное фото с женой и детьми. Снимок был опубликован на странице артиста в Instagram. На фото Максим Галкин и Алла Пугачева в...
 
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