Вечерний выход мамы и папы. Семейное фото Пугачёвой и Галкина поразило поклонников

Новости России. Максим Галкин показал семейное фото с женой и детьми.

Снимок был опубликован на странице артиста в Instagram. На фото Максим Галкин и Алла Пугачева в вечерних нарядах, а дети провожают родителей на мероприятие.

Максим Галкин:

У папы с мамой вечерний выход.

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт

Судя по информации, которая опубликована в сети, пара посетила сольный концерт Светланы Лободы в Москве.



Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники были поражены тем, как выглядят Пугачева и Галкин.

«Алла Борисовна чудо как хороша»,

«Счастья вашей красивой семье!»,

«Идиллия»,

«Как здорово, что женщинам в любом возрасте есть на кого равняться».