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В Египте обнаружена древняя гробница
Новости Египта. Усыпальницу возрастом более 4 000 лет обнаружили археологи на юге Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскопками занимались британские специалисты. В предместьях египетского Асуана найдено шесть захоронений разного размера.
Вход в склеп был нетронутым, однако позже выяснилось, что гробница разграблена. Тем не менее захоронения представляют огромную историческую ценность.
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Новости Египта. Усыпальницу возрастом более 4 000 лет обнаружили археологи на юге Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскопками занимались...
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