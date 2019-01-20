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В Египте обнаружена древняя гробница

21.01.2019 12:39 — Разное | СТВ  
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Новости Египта. Усыпальницу возрастом более 4 000 лет обнаружили археологи на юге Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте обнаружена древняя гробница

Раскопками занимались британские специалисты. В предместьях египетского Асуана найдено шесть захоронений разного размера.

В Египте обнаружена древняя гробница

Вход в склеп был нетронутым, однако позже выяснилось, что гробница разграблена. Тем не менее захоронения представляют огромную историческую ценность.
 
 
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Новости Египта. Усыпальницу возрастом более 4 000 лет обнаружили археологи на юге Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскопками занимались...
 
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