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Женщины в Саудовской Аравии могут работать экскурсоводами

21.01.2019 12:24 — Разное | СТВ  
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Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии появятся первые лицензированные гиды-женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти разрешили представительницам прекрасного пола работать экскурсоводами.

Женщины в Саудовской Аравии могут работать экскурсоводами

Заявки на трудоустройство подали уже более 150 девушек, которые завершили обучение в туристической сфере. Первые лицензии будут выпущены уже в этом месяце. Сейчас претендентки проходят соответствующую подготовку.
 
 
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Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии появятся первые лицензированные гиды-женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти разрешили...
 
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