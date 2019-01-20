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После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

21.01.2019 12:23 — Разное | СТВ  
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Новости России. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака.  

Как сообщает издание «Псковская лента новостей», церемония прошла в Троицком соборе, который расположен в Псковском кремле. На венчании присутствовали только друзья и близкие, среди которых Никита Михалков – брат Кончаловского.  

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Фото: pln-pskov.ru

На церемонию Юлия Высоцкая надела белое платье и фату. Актриса не смогла сдержать слез.  

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Напомним, что пара поженилась в 1998 году. В браке Кончаловский и Высоцкая дважды стали родителями – у них родилась дочь Мария и сын Петр.  

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде  

Юлия Высоцкая в соцсетях часто делится фото с супругом – они путешествуют вместе и проводят время вместе.  

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции (смотрите здесь).  

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака.   Как сообщает издание «Псковская лента новостей», церемония...
 
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