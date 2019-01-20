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После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Новости России. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака.
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На церемонию Юлия Высоцкая надела белое платье и фату. Актриса не смогла сдержать слез.
Напомним, что пара поженилась в 1998 году. В браке Кончаловский и Высоцкая дважды стали родителями – у них родилась дочь Мария и сын Петр.
Юлия Высоцкая в соцсетях часто делится фото с супругом – они путешествуют вместе и проводят время вместе.
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Новости России. Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались после 20 лет брака. Как сообщает издание «Псковская лента новостей», церемония...
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