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Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit

21.01.2019 12:11 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Тереза Мэй представит 21 января в парламенте план с новыми условиями выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit

Какие положения содержит документ – неизвестно. Однако принят он будет только в том случае, если в текст будут включены положения, смягчающие условия Brexit или переносящие его.

Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit

На минувшей неделе депутаты отвергли соглашение, которое предлагала премьер-министр. Сразу после провального голосования и последовавшей за ней попыткой лейбористов объявить вотум недоверия премьер подтвердила, что все равно осуществит Brexit и выведет страну из ЕС 29 марта.
 
 
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Новости Великобритании. Тереза Мэй представит 21 января в парламенте план с новыми условиями выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Какие...
 
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