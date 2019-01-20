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Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками

21.01.2019 12:05 — Разное | СТВ  
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Новости Греции. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в греческих Афинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками

Около 60 тысяч человек вышли на демонстрацию, протестуя против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония. Митингующие забрасывали стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками

В результате стычек пострадали 25 полицейских. Около 10 дебоширов арестованы.
 
 
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Новости Греции. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в греческих Афинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 60 тысяч человек...
 
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