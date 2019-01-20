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Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками
Новости Греции. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в греческих Афинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 60 тысяч человек вышли на демонстрацию, протестуя против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония. Митингующие забрасывали стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. Те в ответ применили слезоточивый газ.
В результате стычек пострадали 25 полицейских. Около 10 дебоширов арестованы.
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Новости Греции. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в греческих Афинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 60 тысяч человек...
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