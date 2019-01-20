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В Витебске после свадьбы отец жениха ударил отчима невесты ножом

21.01.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске свадьба закончилась ножевым ранением для отчима невесты.

По информации УВД Витебского облисполкома, медики сообщили правоохранителям о мужчине с ножевым ранением ночью 20 января.

Была восстановлена картина произошедшего, пока врачи спасали пострадавшего.

Оказалось, что 45-летний мужчина приехал на свадьбу к падчерице. Празднование торжества в ресторане завершилось около полуночи. Сваты – родители жениха и невесты – отправились на съемную квартиру, которую забронировали заранее.

Мужчины решили продолжить застолье, во время которого отец жениха ударил отчима невесты кухонным ножом в область шеи. Пострадавший был доставлен в реанимацию.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Степень тяжести телесных повреждений предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

В октябре в Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку.

Её участники достали биту и бензопилу (читать далее).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске свадьба закончилась ножевым ранением для отчима невесты. По информации УВД Витебского облисполкома, медики сообщили...
 
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