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В Витебске после свадьбы отец жениха ударил отчима невесты ножом
Новости Беларуси. В Витебске свадьба закончилась ножевым ранением для отчима невесты.
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Была восстановлена картина произошедшего, пока врачи спасали пострадавшего.
Оказалось, что 45-летний мужчина приехал на свадьбу к падчерице. Празднование торжества в ресторане завершилось около полуночи. Сваты – родители жениха и невесты – отправились на съемную квартиру, которую забронировали заранее.
Мужчины решили продолжить застолье, во время которого отец жениха ударил отчима невесты кухонным ножом в область шеи. Пострадавший был доставлен в реанимацию.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.
Степень тяжести телесных повреждений предстоит установить судебно-медицинским экспертам.
В октябре в Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку.
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Новости Беларуси. В Витебске свадьба закончилась ножевым ранением для отчима невесты. По информации УВД Витебского облисполкома, медики сообщили...
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