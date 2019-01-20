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В Волковыске 33-летний мужчина загорелся от костра

21.01.2019 11:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Волковыске мужчина загорелся от костра.

По информации МЧС, днем двадцатого января медики сообщили о госпитализации 33-летнего жителя Волковыска с термическим ожогом спины и левой кисти (2-3 степени 9% тела).

Мужчина получил данные повреждения восемнадцатого января в результате загорания одежды от костра.

Летом минувшего года под Витебском 8-летний ребёнок получил ожоги при сжигании мусора (читать далее).
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Волковыске мужчина загорелся от костра. По информации МЧС, днем двадцатого января медики сообщили о госпитализации 33-летнего жителя...
 
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