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В Дятловском районе по факту незаконной охоты на зубра возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. В Дятловском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на зубра.
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По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Был произведен осмотр места происшествия. Помимо животного были изъяты охотничий карабин с прицелом ночного видения, стреляные гильзы и патрон. Были допрошены свидетели.
Тело убитого животного отправлено на ветеринарную экспертизу, также планируется назначить судебно-баллистическую экспертизу.
Подозреваемый является руководителем частной фирмы. Охотничий стаж мужчины – почти 30 лет. Для охоты было использовано зарегистрированное оружие. Изначально мужчина планировал добыть оленя и оформил для этого необходимые разрешительные документы. Устанавливается точный размер причинённого окружающей среде ущерба. Будут приняты меры для обеспечения его возмещения, предусмотренные законом.
Окончательную правовую оценку случившемуся дадут по окончанию расследования.
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Новости Беларуси. В Дятловском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на зубра. По информации УСК по Гродненской области, 48-летний житель...
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