Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов

Новости Нидерландов. В Нидерландах стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральную площадь Дам в Амстердаме покрыл гигантский ковер из 200 тысяч цветов. Чтобы полюбоваться на него, а заодно и получить бесплатный букет, сюда пришли сотни местных жителей и туристов.









Ежегодно около 2 миллиардов выращенных в Нидерландах тюльпанов попадают на цветочные прилавки примерно 100 стран по всему миру.



