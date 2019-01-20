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Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов

21.01.2019 11:28 — Разное | СТВ  
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Новости Нидерландов. В Нидерландах стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральную площадь Дам в Амстердаме покрыл гигантский ковер из 200 тысяч цветов. Чтобы полюбоваться на него, а заодно и получить бесплатный букет, сюда пришли сотни местных жителей и туристов.

Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов

Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов

Ежегодно около 2 миллиардов выращенных в Нидерландах тюльпанов попадают на цветочные прилавки примерно 100 стран по всему миру.

Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов
 
 
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Новости Нидерландов. В Нидерландах стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральную площадь Дам в Амстердаме покрыл...
 
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