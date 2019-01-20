|
Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов
Новости Нидерландов. В Нидерландах стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральную площадь Дам в Амстердаме покрыл гигантский ковер из 200 тысяч цветов. Чтобы полюбоваться на него, а заодно и получить бесплатный букет, сюда пришли сотни местных жителей и туристов.
Ежегодно около 2 миллиардов выращенных в Нидерландах тюльпанов попадают на цветочные прилавки примерно 100 стран по всему миру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Нидерландов. В Нидерландах стартовал сезон тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральную площадь Дам в Амстердаме покрыл...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)