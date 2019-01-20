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В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ

21.01.2019 11:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под подозрением оказались сразу 11 работников комбината школьного питания.

В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ

Следователи считают, что завскладом находился в сговоре с обвиняемыми. Причём краденые продукты, направленные якобы в школы, потом продавались не только в Беларуси, но и в соседних странах.

В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Заведующая создавала излишки на складе. Для этого в сопроводительные документы вносилось положенное количество продуктов питания, начиная от гречки и сгущённого молока и заканчивая мясом и рыбой. А на самом деле отгружалось на много меньше. Скажем так, если в одной из школ было положено 60 банок сгущённого молока, то отгружалось только 40. Но по документам все было в идеале: 60 банок уехало со склада и 60 банок было принято заведующей столовой в школе.

В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ

Следствием уже возбуждено уголовное дело. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери завскладом комбината.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под...
 
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