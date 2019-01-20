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В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ
Новости Беларуси. Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под подозрением оказались сразу 11 работников комбината школьного питания.
Следователи считают, что завскладом находился в сговоре с обвиняемыми. Причём краденые продукты, направленные якобы в школы, потом продавались не только в Беларуси, но и в соседних странах.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Следствием уже возбуждено уголовное дело. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери завскладом комбината.
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Новости Беларуси. Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под...
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