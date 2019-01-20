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Минское «Динамо» отправилось на выезд без Андрея Костицына
Минское «Динамо» не сможет рассчитывать в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги на своего лучшего бомбардира Андрея Костицына.
Как сообщает официальный сайт минчан, причина отсутствие Костицына-старшего — медицинские показания.
Из-за травм остались дома еще четыре хоккеиста: Александр Павлович, Денис Осипов, Дмитрий Буйницкий и Кирилл Готовец.
В выездной обойме команды 24 игрока.
Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз;
Защитники: Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Джонатон Блум, Даниил Бокун, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Патрик Уиркош;
Нападающие: Андрей Степанов, Евгений Ковыршин, Дэвид Бут, Теему Пулккинен, Илья Литвинов, Иван Дроздов, Куинтон Хауден, Артур Гаврус, Александр Когалев, Сергей Костицын, Александр Китаров, Артем Волков, Максим Парфеевец, Алексей Терещенко.
Выездная серия «Динамо» состоит из четырех матчей. Команда сыграет против питерского СКА (22.01), рижского «Динамо» (24.01), братиславского «Слована» (26.01) и московского ЦСКА (28.01).
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Минское «Динамо» не сможет рассчитывать в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги на своего лучшего бомбардира Андрея Костицына.
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