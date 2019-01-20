ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День алкогольной независимости: ученые опровергли миф о безопасности «5 доз в неделю»

21.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

21 января в мире отмечается День алкогольной независимости. Заболевание обросло множеством слухов, по объемам с которым может сравниться лишь СПИД. Многие люди не задумываясь навешивают на других клише алкоголизма, хотя больной, на самом деле, таковым не является.

Одна рюмка коньяка в день полезна для сосудов.
Это один из наиболее распространенных мифов. В Сети регулярно появляются истории людей, которые рассказывают о головных болях. Многочисленные походы по врачам не давали результата, рассказывала одна из юзеров. Наконец один из медиков посоветовал ей выпить по одной рюмке алкоголя в день — боль как рукой сняло. К тому же, вечера стали проходить намного «веселее». Через время одной рюмки оказалось недостаточно и она решила увеличить дозу. Спустя год женщина оказалась в неврологическом диспансере, куда ее на руках принес супруг. Таким образом миф о том, что рюмка алкоголя приносит пользу организму не был доказан, а вот регулярное употребление спиртного могут привести к алкоголизму — аксиома.

Небольшое количество сухого вина поднимает уровень гемоглобина, снижает холестерин и нормализует давление.
Данный миф является вариацией предыдущего. Длительное употребления вина также могут привести к койке в наркологическом диспансере. Для нормализации состояния организма необходимо использовать совершенно другие методы, которые известны каждому — занятия спортом, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

Пиво и коктейли менее вредны, чем крепкие напитки.
Ученые доказали, что легкие напитки наносят такой же вред организму, как и крепкие. Разница между ними состоит в том, что для достижения опьянения первых нужно выпить гораздо больше, чем вторых. Кроме того, легкие напитки из-за вкусовых качеств можно выпить больше и не заметить наступления первых стадий опьянения. Особую опасность они представляют для подростков.

Если человек бросил пить, то он рано или поздно сорвется.
Даже если больной алкоголизмом вылечился и не пил много лет, это не означает, что он полностью вылечился. Если человек запьет, то к нему обязательно вернется алкоголизм, только в больших масштабах, чем было из-за банального старения алкоголизма. Это связано с физиологией — разрушенные под воздействием алкоголя ферменты в печени не восстанавливаются.

Отсутствие похмелья указывает на алкоголизм
Среди людей бытует мнение, что если у человека нет похмелья, то он алкоголик, а если есть -значит здоров. На самом деле все происходит наоборот. Похмельный синдром указывает на начальную стадию заболевания и является проявлением биологической зависимости от алкоголя. Организм требует очередной дозы наркотика и если вовремя человек не остановится, то результат будет плачевным.

Ученые намерены разработать вещество, вызывающее опьянение, но без привыкания и последствий для организма.
Действительно, некоторые специалисты высказываются о работе над таким продуктом. В случае, если им удастся это сделать, то мир получит очередной наркотик. По мнению Всемирной организации здравоохранения, любое вещество, улучшающее самочувствие и поднимающее настроение, может вызвать привыкание.

Безопасной является доза «пять напитков в неделю».
В данном случае говорить унифицированно не приходится, поскольку все зависит от индивидуальных особенностей организма. Один выпьет пять бутылок пива за вечер и будет хорошо себя чувствовать, а у другого произойдет помутнение рассудка уже после одного бокала. Когда человек пьет, то у него меняется сознание, а внутренние ощущения могут быть обманчивы. Охарактеризовать степень опьянения можно только со стороны. Или же на следующий день, когда по состоянию можно понять, «переборщил» человек или нет. Одним из главных показателей опьянения является типичное поведение человека.

 
 
Ссылка на источник 181
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 января в мире отмечается День алкогольной независимости. Заболевание обросло множеством слухов, по объемам с которым может сравниться лишь СПИД. Многие люди не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на 22 января. В Беларуси ожидается до 19 градусов мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика