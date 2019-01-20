День алкогольной независимости: ученые опровергли миф о безопасности «5 доз в неделю»

21 января в мире отмечается День алкогольной независимости. Заболевание обросло множеством слухов, по объемам с которым может сравниться лишь СПИД. Многие люди не задумываясь навешивают на других клише алкоголизма, хотя больной, на самом деле, таковым не является.

Одна рюмка коньяка в день полезна для сосудов.

Это один из наиболее распространенных мифов. В Сети регулярно появляются истории людей, которые рассказывают о головных болях. Многочисленные походы по врачам не давали результата, рассказывала одна из юзеров. Наконец один из медиков посоветовал ей выпить по одной рюмке алкоголя в день — боль как рукой сняло. К тому же, вечера стали проходить намного «веселее». Через время одной рюмки оказалось недостаточно и она решила увеличить дозу. Спустя год женщина оказалась в неврологическом диспансере, куда ее на руках принес супруг. Таким образом миф о том, что рюмка алкоголя приносит пользу организму не был доказан, а вот регулярное употребление спиртного могут привести к алкоголизму — аксиома.

Небольшое количество сухого вина поднимает уровень гемоглобина, снижает холестерин и нормализует давление.

Данный миф является вариацией предыдущего. Длительное употребления вина также могут привести к койке в наркологическом диспансере. Для нормализации состояния организма необходимо использовать совершенно другие методы, которые известны каждому — занятия спортом, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

Пиво и коктейли менее вредны, чем крепкие напитки.

Ученые доказали, что легкие напитки наносят такой же вред организму, как и крепкие. Разница между ними состоит в том, что для достижения опьянения первых нужно выпить гораздо больше, чем вторых. Кроме того, легкие напитки из-за вкусовых качеств можно выпить больше и не заметить наступления первых стадий опьянения. Особую опасность они представляют для подростков.

Если человек бросил пить, то он рано или поздно сорвется.

Даже если больной алкоголизмом вылечился и не пил много лет, это не означает, что он полностью вылечился. Если человек запьет, то к нему обязательно вернется алкоголизм, только в больших масштабах, чем было из-за банального старения алкоголизма. Это связано с физиологией — разрушенные под воздействием алкоголя ферменты в печени не восстанавливаются.

Отсутствие похмелья указывает на алкоголизм

Среди людей бытует мнение, что если у человека нет похмелья, то он алкоголик, а если есть -значит здоров. На самом деле все происходит наоборот. Похмельный синдром указывает на начальную стадию заболевания и является проявлением биологической зависимости от алкоголя. Организм требует очередной дозы наркотика и если вовремя человек не остановится, то результат будет плачевным.

Ученые намерены разработать вещество, вызывающее опьянение, но без привыкания и последствий для организма.

Действительно, некоторые специалисты высказываются о работе над таким продуктом. В случае, если им удастся это сделать, то мир получит очередной наркотик. По мнению Всемирной организации здравоохранения, любое вещество, улучшающее самочувствие и поднимающее настроение, может вызвать привыкание.

Безопасной является доза «пять напитков в неделю».

В данном случае говорить унифицированно не приходится, поскольку все зависит от индивидуальных особенностей организма. Один выпьет пять бутылок пива за вечер и будет хорошо себя чувствовать, а у другого произойдет помутнение рассудка уже после одного бокала. Когда человек пьет, то у него меняется сознание, а внутренние ощущения могут быть обманчивы. Охарактеризовать степень опьянения можно только со стороны. Или же на следующий день, когда по состоянию можно понять, «переборщил» человек или нет. Одним из главных показателей опьянения является типичное поведение человека.