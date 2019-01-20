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Погода на 22 января. В Беларуси ожидается до 19 градусов мороза
По данным Белгидромета во вторник, 22 января, на всей территории Беларуси будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный снег.
На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха составит от 4 до 19 градусов мороза.
В городах Минской области будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, в Мяделе осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -4…-6°C.
В Минске в ближайшие три дня будет облачная с прояснениями погода, на отдельных участках дорог гололедица.
Во вторник возможен кратковременный снег, в среду и четверг осадки не ожидаются. Температура воздуха днем – от 5 до 9 градусов мороза.
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По данным Белгидромета во вторник, 22 января, на всей территории Беларуси будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный снег. На отдельных...
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