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В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону

21.01.2019 13:14 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В немецком Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день прошли две гонки с массовым стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону

В женской участие приняла наша Ирина Кривко. Белоруска стартовала десятой. Первый огневой рубеж Ирина прошла чисто, а вот на втором допустила один промах и откатилась на 18-ю позицию. Зато дальше белоруска стреляла чисто и финишировала на высоком шестом месте.

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону

От третьего места Кривко отстала менее чем на пять секунд, а от победительницы немки Франциски Пройсс на 20 секунд ровно.

Второе место в гонке преследования заняла норвежка Ингрид Тандревольд, третье – словачка Паулина Фиалкова. У мужчин победителем стал норвежец Йорханес Бё. В тройку призеров также попали австриец Юлиан Эберхард и француз Кентен Фийон Майе.
 
 
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Новости мира. В немецком Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день прошли две гонки с массовым стартом, сообщили в программе...
 
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