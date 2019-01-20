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Минские «Цмоки» потерпели поражение от «Химок»

21.01.2019 13:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» провели дебютный матч под руководством нового главного тренера, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на минувшей неделе Алесандра Крутикова сменил рулевой резервной команды Ростислав Вергун.

Минские «Цмоки» потерпели поражение от «Химок»

Увы, первый блин вышел комом. Драконы в матче лиги ВТБ на выезде потерпели поражение от подмосковного клуба «Химки». Итоговые цифры 70:50 не в нашу пользу.

Минские «Цмоки» потерпели поражение от «Химок»

С двумя победами после 13 проведенных матчей «Цмоки» занимают последнее место в лиге.
 
 
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» провели дебютный матч под руководством нового главного тренера, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на минувшей неделе...
 
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