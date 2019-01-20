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«Минчанка» победила «Сахалин» в матче чемпионата России
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» добыла четвертую победу в открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда под управлением Виктора Гончарова гостила на дальнем востоке у команды «Сахалин». Хозяйки паркета выиграли первую партию – 25:21. А вот три следующих сета остались за белорусками. 25:18, 25:23 и 25:23 в пользу «Минчанки».
С 13 очками после 12 проведенных матчей наша команда занимает 9-ое место в турнирной таблице чемпионата.
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» добыла четвертую победу в открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда под управлением...
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