Старейший кинотеатр Минска хотят реконструировать за 9,5 миллиона

Государство определилось со стоимостью реконструкции минского кинотеатра «Победа», к которой не могут приступить уже два года. Согласно инвестпрограмме Минска на 2019 год, сметная стоимость работ составляет почти 9,5 миллиона рублей.





С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но потом «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Мінскай спадчыне», которая несколько раз выставляла и снимала его с аукциона.

Согласно инвестпрограмме на 2019 год, сметная стоимость реконструкции кинотеатра с реставрацией составляет 9,47 миллиона рублей, или почти 4,4 миллиона долларов. В 2019 году из бюджета Минска на это дело выделено только 400 тысяч рублей, а завершиться реконструкция должна в 2020-м.

Отметим, что на несостоявшихся аукционах «Мінская спадчына» хотела найти арендаторов для кинотеатра , которые бы частично вложились в реконструкцию и заведовали не только залом, но и общепитом в учреждении. Но один аукцион отменили из-за предписания Генпрокуратуры, второй — по неизвестным общественности причинам.