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Старейший кинотеатр Минска хотят реконструировать за 9,5 миллиона
Государство определилось со стоимостью реконструкции минского кинотеатра «Победа», к которой не могут приступить уже два года. Согласно инвестпрограмме Минска на 2019 год, сметная стоимость работ составляет почти 9,5 миллиона рублей.
С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но потом «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Мінскай спадчыне», которая несколько раз выставляла и снимала его с аукциона.
Согласно инвестпрограмме на 2019 год, сметная стоимость реконструкции кинотеатра с реставрацией составляет 9,47 миллиона рублей, или почти 4,4 миллиона долларов. В 2019 году из бюджета Минска на это дело выделено только 400 тысяч рублей, а завершиться реконструкция должна в 2020-м.
Отметим, что на несостоявшихся аукционах «Мінская спадчына»
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К реконструкции не могут приступить уже два года.
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