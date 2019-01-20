ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие новые модели обучения востребованы сегодня в вузах?

21.01.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Студенты БрГТУ, открывая дверь учебных аудиторий, попадают в перевернутые классные, виртуальную реальность, учатся дома за чашкой чая, а на парах общаются и играют, участвуют в турнирах команд, создают фильмы, проекты, слушают лекции с заранее запланированными ошибками, участвуют в пресс-конференциях, но при этом не пишут конспекты, пользуются на занятиях телефонами, ноутбуками, планшетами и переписываются в соцсетях…

Подтверждение необходимости всех этих технологий в образовательном процессе преподаватели БрГТУ нашли в новом проекте «Изменения в образовательной среде: продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов» (англ. аббр. PRINTeL). PRINTeL – это проект второго направления программы ЕС Erasmus+ – «Создание потенциала в сфере высшего образования». Он реализуется консорциумом в составе партнеров из Армении, Австрии, Беларуси, Бельгии, Грузии, Испании, Португалии, Швеции. Беларусь в этом проекте представляют три университета – БГУ, БрГТУ, ГрГУ имени Я. Купалы.

Самое главное в PRINTeL – укрепление сотрудничества в области образования и повышение квалификации преподавателей посредством продвижения виртуальной мобильности преподавателей и студентов. Поэтому в скором времени должна появиться Виртуальная академия преподавания и обучения (ВАПО) – международное сообщество преподавателей, сотрудников и студентов, заинтересованных в использовании и обмене открытыми онлайн-курсами. А в вузах будут созданы Центры развития преподавательского состава, в которых, в частности, появятся аудитории виртуального обучения, студии для видеозаписи, лекций и создания фильмов. Ежегодно будет проходить виртуальный форум по инновационному преподаванию и обучению. Первый форум планируется провести в мае 2021 года.

В рамках проекта PRINTeL преподаватели БрГТУ приняли участие в обучающих тренингах в Австрии, Португалии, Бельгии, Швеции, Испании, где получили уникальную возможность узнать об опыте использования европейскими университетами инновационных технологий. 

Итак, сначала об онлайн-курсах или «муках»: MOOC («Massive Open Online Course» – массовый открытый онлайн-курс, по-русски принято произносить «мук»). Это настоящий феномен в образовании XXI века. Газета «New York Times» назвала даже 2012-й «годом MOOC» в связи с появлением на рынке дистанционного образования трех «китов» – Coursera, Udacity и еdX. Платформа Coursera содержит курсы свыше 140 ведущих университетов мира, включая Йельский университет, Принстонский, Стэнфордский. В MOOC-ах кто-то видит будущее образования, а кто-то, наоборот, угрозу. Но уже сейчас можно сказать, что за время, прошедшее с запуска самого популярного сервиса онлайн-образования Coursera, разговоры о том, что интернет-обучение полностью заменит классическое образование, поутихли. Все чаще говорят о том, что онлайн-образование дополнит классический университет, станет неотъемлемой частью высшего образования, но только частью.

Здесь важно понимать, что самообразование – затея не из легких. Самообразование – не вопрос совмещения в себе роли студента и преподавателя, а скорее – роли студента и академического руководителя вкупе со штатом методистов. Важно не утонуть в информационном потоке, самому организовывать обучение, в том числе практику с проектами и подстегивать себя дедлайнами. Кстати, по разным оценкам, от 90 до 95 % записавшихся на курсы в Coursera, не заканчивают их.

А вот наглядная статистика использования MOOC-сервиса edX: в первый год работы сервиса на курсах от edX зарегистрировалось более 841 тыс. человек. Из них более 469 тыс. просмотрели менее половины материалов выбранного ими курса и только 43 тыс. пользователей (около 5 %) изучили материал в таком объеме, чтобы получить сертификат об окончании курса. А 292 тыс., или более 40 %, ни разу не зашли на страницу курса и не просматривали учебные материалы.

Признание сертификатов и доверие к качеству MOOC-образования – тоже весьма важный момент, который не решен до сих пор. С одной стороны, некоторые европейские, американские и российские университеты засчитывают онлайн-курсы в рамках традиционной университетской учебной программы. С другой стороны, проверить качество MOOC-диплома довольно сложно, если не сказать – практически невозможно. Соответственно, MOOC-курсы пока не могут считаться полноценной заменой образования еще и с этой точки зрения.

Поэтому участие БрГТУ в Виртуальной академии предполагает использование гибридного (смешанного) обучения, представляющего собой интегрирование онлайн-курсов (30 – 70 %) с традиционными аудиторными мероприятиями.

Онлайн-курсы и смешанное обучение используются в рамках концепции активного обучения. Суть и преимущество ее в том, что студенты занимаются не только слушанием и записыванием, а больше внимания уделяют анализу, синтезу, оценке, больший акцент делается на формирование взглядов и ценностей.

К новым востребованным технологиям сегодня можно отнести и «мобильное» обучение. Использование мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков студентами БрГТУ на занятиях облегчает поиск, распространение и использование информации, учит отличать фэйковую информацию от достоверной, анализировать большие объемы информации.

Важно и то, что активное обучение переносит акцент с преподавания на обучение, то есть преподаватель выступает в качестве тьютора (тренера, помощника). Это позволяет университетам, в том числе и БрГТУ, готовить творческих, свободных и смелых в мыслях специалистов, способных решать нестандартные задачи в быстро меняющемся мире. 

В Брестском государственном техническом университете практикуют еще одну технологию – «перевернутая классная». К лекции студенты дома изучают теоретический материал по заданной теме, например, лекции преподавателя, рекомендуемые учебники, монографии, статьи. А вместо традиционного домашнего задания в аудитории проводится практическая работа, связанная с разбором и решением конкретных проблем и ситуаций. Студенты тратят в два раза меньше времени на изучение темы на занятии по сравнению с традиционным форматом – им не нужно записывать информацию, которую они могут изучить дома в удобное для них время. Еще одним плюсом данной технологии является то, что на лекции происходит глубокое «погружение» в материал, и, что особенно важно, это происходит под руководством преподавателя.

В БрГТУ проходят кибертурниры, и для айтишников (и не только) не представляется чем-то новым погружение в виртуальную реальность (3D-графику). С помощью ее можно, к примеру, детализированно показать химические процессы вплоть до атомного уровня. Причем ничто не запрещает углубиться еще дальше и показать, как внутри самого атома происходит деление ядра перед ядерным взрывом. 

Вовлекаясь в игру и принимая непосредственное участие в достижении целей, учащиеся понимают, как использовать знания на практике, и лучше усваивают материал. Преподаватели сначала через игру демонстрируют применение теории, а только потом объясняют ее.

При помощи игровых методик можно проанализировать, как люди действуют в тех или иных ситуациях, увидеть их возможности. Геймификация, таким образом, позволяет одновременно оценивать и уровень знаний, и потенциал.

Участие в играх, в том числе виртуальных (геймификация) делает обучение нескучным, простым, учит навыкам общения в команде. Современная система образования ориентирована на получение прикладных знаний. Но при этом часто игнорируется развитие лидерских качеств, коммуникабельности, умения работать в команде, сотрудничать и вести переговоры. Внедрение геймификации позволяет решать и эту проблему.

Слова Конфуция как нельзя лучше характеризуют инновационные методы обучения, призванные достичь целей измененной парадигмы образования, ориентированной не на накопление знаний, а на умение их применять: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я пойму».

Как видим, множество инновационных технологий являются сегодня неотъемлемой частью традиционного обучения в Брестском государственном техническом университете, дополняют, а не подменяют его, тем самым оставляя за университетом будущее.

P.S. На моих лекциях (как и на лекциях моих коллег – преподавателей БрГТУ), по словам самих студентов, они не замечают, как летит время. У них нет ни желания, ни возможности отвлекаться от занятия – очень динамичный темп лекций и семинаров, постоянный интерактив (диалог), использование гаджетов для поиска информации по теме, решение проблемных ситуаций из практики, работа в команде над заданием или проектом, написание эссе-размышления или заключения и многое-многое другое. Удивительно, что такие современные технологии обучения для непоседливого и выросшего в джунглях интернета поколения Z не только позволяют формировать профессиональные компетенции, но и создают атмосферу радости «живого» общения в реальной, а не виртуальной реальности, т.е. «здесь» и «сейчас».

Ольга ИПАТОВА, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук БрГТУ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое инновационные информационно-коммуникативные методы обучения (вебинары, онлайн-курсы, онлайн-игры, видеоконференции, использование гаджетов на лекциях и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткоин по-белорусски: как работает первая в СНГ легальная криптобиржа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика