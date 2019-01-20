Какие новые модели обучения востребованы сегодня в вузах?

Студенты БрГТУ, открывая дверь учебных аудиторий, попадают в перевернутые классные, виртуальную реальность, учатся дома за чашкой чая, а на парах общаются и играют, участвуют в турнирах команд, создают фильмы, проекты, слушают лекции с заранее запланированными ошибками, участвуют в пресс-конференциях, но при этом не пишут конспекты, пользуются на занятиях телефонами, ноутбуками, планшетами и переписываются в соцсетях…

Подтверждение необходимости всех этих технологий в образовательном процессе преподаватели БрГТУ нашли в новом проекте «Изменения в образовательной среде: продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов» (англ. аббр. PRINTeL). PRINTeL – это проект второго направления программы ЕС Erasmus+ – «Создание потенциала в сфере высшего образования». Он реализуется консорциумом в составе партнеров из Армении, Австрии, Беларуси, Бельгии, Грузии, Испании, Португалии, Швеции. Беларусь в этом проекте представляют три университета – БГУ, БрГТУ, ГрГУ имени Я. Купалы.

Самое главное в PRINTeL – укрепление сотрудничества в области образования и повышение квалификации преподавателей посредством продвижения виртуальной мобильности преподавателей и студентов. Поэтому в скором времени должна появиться Виртуальная академия преподавания и обучения (ВАПО) – международное сообщество преподавателей, сотрудников и студентов, заинтересованных в использовании и обмене открытыми онлайн-курсами. А в вузах будут созданы Центры развития преподавательского состава, в которых, в частности, появятся аудитории виртуального обучения, студии для видеозаписи, лекций и создания фильмов. Ежегодно будет проходить виртуальный форум по инновационному преподаванию и обучению. Первый форум планируется провести в мае 2021 года.

В рамках проекта PRINTeL преподаватели БрГТУ приняли участие в обучающих тренингах в Австрии, Португалии, Бельгии, Швеции, Испании, где получили уникальную возможность узнать об опыте использования европейскими университетами инновационных технологий.

Итак, сначала об онлайн-курсах или «муках»: MOOC («Massive Open Online Course» – массовый открытый онлайн-курс, по-русски принято произносить «мук»). Это настоящий феномен в образовании XXI века. Газета «New York Times» назвала даже 2012-й «годом MOOC» в связи с появлением на рынке дистанционного образования трех «китов» – Coursera, Udacity и еdX. Платформа Coursera содержит курсы свыше 140 ведущих университетов мира, включая Йельский университет, Принстонский, Стэнфордский. В MOOC-ах кто-то видит будущее образования, а кто-то, наоборот, угрозу. Но уже сейчас можно сказать, что за время, прошедшее с запуска самого популярного сервиса онлайн-образования Coursera, разговоры о том, что интернет-обучение полностью заменит классическое образование, поутихли. Все чаще говорят о том, что онлайн-образование дополнит классический университет, станет неотъемлемой частью высшего образования, но только частью.

Здесь важно понимать, что самообразование – затея не из легких. Самообразование – не вопрос совмещения в себе роли студента и преподавателя, а скорее – роли студента и академического руководителя вкупе со штатом методистов. Важно не утонуть в информационном потоке, самому организовывать обучение, в том числе практику с проектами и подстегивать себя дедлайнами. Кстати, по разным оценкам, от 90 до 95 % записавшихся на курсы в Coursera, не заканчивают их.

А вот наглядная статистика использования MOOC-сервиса edX: в первый год работы сервиса на курсах от edX зарегистрировалось более 841 тыс. человек. Из них более 469 тыс. просмотрели менее половины материалов выбранного ими курса и только 43 тыс. пользователей (около 5 %) изучили материал в таком объеме, чтобы получить сертификат об окончании курса. А 292 тыс., или более 40 %, ни разу не зашли на страницу курса и не просматривали учебные материалы.

Признание сертификатов и доверие к качеству MOOC-образования – тоже весьма важный момент, который не решен до сих пор. С одной стороны, некоторые европейские, американские и российские университеты засчитывают онлайн-курсы в рамках традиционной университетской учебной программы. С другой стороны, проверить качество MOOC-диплома довольно сложно, если не сказать – практически невозможно. Соответственно, MOOC-курсы пока не могут считаться полноценной заменой образования еще и с этой точки зрения.

Поэтому участие БрГТУ в Виртуальной академии предполагает использование гибридного (смешанного) обучения, представляющего собой интегрирование онлайн-курсов (30 – 70 %) с традиционными аудиторными мероприятиями.

Онлайн-курсы и смешанное обучение используются в рамках концепции активного обучения. Суть и преимущество ее в том, что студенты занимаются не только слушанием и записыванием, а больше внимания уделяют анализу, синтезу, оценке, больший акцент делается на формирование взглядов и ценностей.

К новым востребованным технологиям сегодня можно отнести и «мобильное» обучение. Использование мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков студентами БрГТУ на занятиях облегчает поиск, распространение и использование информации, учит отличать фэйковую информацию от достоверной, анализировать большие объемы информации.

Важно и то, что активное обучение переносит акцент с преподавания на обучение, то есть преподаватель выступает в качестве тьютора (тренера, помощника). Это позволяет университетам, в том числе и БрГТУ, готовить творческих, свободных и смелых в мыслях специалистов, способных решать нестандартные задачи в быстро меняющемся мире.

В Брестском государственном техническом университете практикуют еще одну технологию – «перевернутая классная». К лекции студенты дома изучают теоретический материал по заданной теме, например, лекции преподавателя, рекомендуемые учебники, монографии, статьи. А вместо традиционного домашнего задания в аудитории проводится практическая работа, связанная с разбором и решением конкретных проблем и ситуаций. Студенты тратят в два раза меньше времени на изучение темы на занятии по сравнению с традиционным форматом – им не нужно записывать информацию, которую они могут изучить дома в удобное для них время. Еще одним плюсом данной технологии является то, что на лекции происходит глубокое «погружение» в материал, и, что особенно важно, это происходит под руководством преподавателя.

В БрГТУ проходят кибертурниры, и для айтишников (и не только) не представляется чем-то новым погружение в виртуальную реальность (3D-графику). С помощью ее можно, к примеру, детализированно показать химические процессы вплоть до атомного уровня. Причем ничто не запрещает углубиться еще дальше и показать, как внутри самого атома происходит деление ядра перед ядерным взрывом.

Вовлекаясь в игру и принимая непосредственное участие в достижении целей, учащиеся понимают, как использовать знания на практике, и лучше усваивают материал. Преподаватели сначала через игру демонстрируют применение теории, а только потом объясняют ее.

При помощи игровых методик можно проанализировать, как люди действуют в тех или иных ситуациях, увидеть их возможности. Геймификация, таким образом, позволяет одновременно оценивать и уровень знаний, и потенциал.

Участие в играх, в том числе виртуальных (геймификация) делает обучение нескучным, простым, учит навыкам общения в команде. Современная система образования ориентирована на получение прикладных знаний. Но при этом часто игнорируется развитие лидерских качеств, коммуникабельности, умения работать в команде, сотрудничать и вести переговоры. Внедрение геймификации позволяет решать и эту проблему.

Слова Конфуция как нельзя лучше характеризуют инновационные методы обучения, призванные достичь целей измененной парадигмы образования, ориентированной не на накопление знаний, а на умение их применять: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я пойму».

Как видим, множество инновационных технологий являются сегодня неотъемлемой частью традиционного обучения в Брестском государственном техническом университете, дополняют, а не подменяют его, тем самым оставляя за университетом будущее.

P.S. На моих лекциях (как и на лекциях моих коллег – преподавателей БрГТУ), по словам самих студентов, они не замечают, как летит время. У них нет ни желания, ни возможности отвлекаться от занятия – очень динамичный темп лекций и семинаров, постоянный интерактив (диалог), использование гаджетов для поиска информации по теме, решение проблемных ситуаций из практики, работа в команде над заданием или проектом, написание эссе-размышления или заключения и многое-многое другое. Удивительно, что такие современные технологии обучения для непоседливого и выросшего в джунглях интернета поколения Z не только позволяют формировать профессиональные компетенции, но и создают атмосферу радости «живого» общения в реальной, а не виртуальной реальности, т.е. «здесь» и «сейчас».

Ольга ИПАТОВА, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук БрГТУ