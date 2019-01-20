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Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года разработают в ближайшее время

21.01.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года необходимо разработать в ближайшее время. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, представляя коллективу Министерства транспорта и коммуникации нового руководителя ведомства Алексея Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62734.php

Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года разработают в ближайшее время

Владимир Кухарев расставил акценты по ряду направлений в работе министерства, которые предстоит реализовать в ближайшее время.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62734.php

Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года разработают в ближайшее время

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев

"Первое, что необходимо сделать, - это модернизировать концепцию транспортной отрасли, - сказал вице-премьер. - Мы видим, что время меняется, появляются новые подходы, технологии, запросы граждан, которые требуют улучшений по всем направлениям транспортной отрасли. Это касается и перевозок, и качества дорог, их обслуживания, повышения эффективности отрасли, ее оптимизации".

Серьезные вопросы перед отраслью стоят в части развития автомобильных перевозок, отметил вице-премьер. "Есть проблемные вопросы, которые надо незамедлительно решать. Это касается в первую очередь разрешений третьих стран, по которым сегодня ведется работа", - уточнил Владимир Кухарев. Необходимо работать и над повышением качества услуг, снижением затрат в автоперевозках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62734.php

Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года разработают в ближайшее время

Владимир Кухарев и Алексей Авраменко

Что касается железнодорожной отрасли, то в ней необходимо провести оптимизацию, считает вице-премьер. Должны быть проработаны подходы по снижению затрат. Эта задача актуальна и для авиационной отрасли.

Отдельно Владимир Кухарев отметил водную отрасль. "К сожалению, сейчас мы видим разрозненность подходов, нет единой четкой структуры, системной работы в этом направлении", - сказал вице-премьер. От нового министра требуется обеспечить систематизацию этого направления.

Алексей Авраменко в свою очередь отметил, что все поручения будут приняты к безусловному выполнению. Что же касается концепции развития отрасли, то в беседе с журналистами министр сообщил, что она будет разработана в течение месяца-двух. "В ней будут отражены все основные направления развития транспортного сектора: железнодорожного транспорта, авиационного, водного и автомобильного. В концепции мы расставим приоритеты дальнейшего развития, это будет системный документ".

Министр напомнил, что в настоящее время действует несколько программных документов, в числе которых госпрограмма развития транспортного комплекса до 2020 года и госпрограмма развития дорог до 2020 года. Общие подходы этих документов будут пересмотрены, чтобы работать на более отдаленную перспективу.

 
 
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