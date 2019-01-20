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В четверг и пятницу до минус 15 — погода в Горках
21.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Наступившая неделя станет для жителей Горок, по прогнозам синоптиков, облачной и с небольшим снегом. Холоднее всего будет в четверг и пятницу — столбик термометра может опуститься ночью до минус 15°, днем до -12°С.
На выходных ожидаются снегопады, температура воздуха будет колебаться в пределах 4-5 градусов мороза.
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Наступившая неделя станет для жителей Горок, по прогнозам синоптиков, облачной и с небольшим снегом. Холоднее всего будет в четверг и пятницу — столбик...
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