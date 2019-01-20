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В четверг и пятницу до минус 15 — погода в Горках

21.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Наступившая неделя станет для жителей Горок, по прогнозам синоптиков, облачной и с небольшим снегом. Холоднее всего будет в четверг и пятницу — столбик термометра может опуститься ночью до минус 15°, днем до -12°С.

На выходных ожидаются снегопады, температура воздуха будет колебаться в пределах 4-5 градусов мороза.

 

В четверг и пятницу до минус 15 — погода в Горках
Фото – Сергей Владимиров

 
 
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  Наступившая неделя станет для жителей Горок, по прогнозам синоптиков, облачной и с небольшим снегом. Холоднее всего будет в четверг и пятницу — столбик...
 
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