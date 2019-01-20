В четверг и пятницу до минус 15 — погода в Горках

Наступившая неделя станет для жителей Горок, по прогнозам синоптиков, облачной и с небольшим снегом. Холоднее всего будет в четверг и пятницу — столбик термометра может опуститься ночью до минус 15°, днем до -12°С.

На выходных ожидаются снегопады, температура воздуха будет колебаться в пределах 4-5 градусов мороза.



