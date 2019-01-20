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«Людк, а Людк!..» Куда пропала актриса из фильма «Любовь и голуби»?

21.01.2019 14:33 — Разное | Аргументы и факты  
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«Людк, а Людк!..» Куда пропала актриса из фильма «Любовь и голуби»?
Янина Лисовская в фильме «Любовь и голуби», 1984 г. © / Кадр из фильма

«Людк, а Людк! Глянь, чё делается!» — кричит деревенская Надя устами Нины Дорошиной.

«Людк, а Людк!» — передразнивает ее спустя несколько мгновений Людмила Гурченко в образе горожанки Раисы Захаровны. И добавляет эксцентрично: «Тьфу, деревня!..»

Людмила тут, конечно, совсем ни при чем: Раиса Захаровна пытается поговорить с соперницей как женщина с женщиной. Но беседы по душам не получается. И взвинченная Надя зовет на подмогу дочь. 

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К слову, сыграть 35 лет назад Людку вместо Янины Лисовской могла бы ровесница Ольга Мелихова (среди ее работ — главная роль в фильме «Отпуск за свой счет» и крошечная — помощницы профессора Преображенского в «Собачьем сердце»). Но, кто бы ни оказался по воле режиссера на этом месте, переиграть… да что там, быть хотя бы на равных с Гурченко и Дорошиной вряд ли кому-то удалось бы. Гениальные актрисы блистали тут одна ярче другой. Людмила на их фоне даже выглядела не особо симпатичной, хотя в жизни была миловидной, интересной. И просто… молодой.

Первый брак и развод предпочитает не вспоминать

Она родилась в московской интеллигентной семье. Мама Людмила Николаевна — переводчица (ее не стало в 1996), папа Константин Павлович — тенор, солист филармонии (сейчас ему 86 лет).

Как приличная советская девочка Янина училась в музыкальной школе, отец частенько брал ее на репетиции и концерты. Однако музыке девочка предпочла театральное искусство. Подала документы в три вуза — и всюду была принята. Хотя конкурс в Школе-студии МХАТ был больше 100 человек на место. Еще бы, ведь курс набирал сам Ефремов! И Янина, конечно, выбрала его. Как и Александр Феклистов, Вера Сотникова, Дмитрий и Мария Брусникины, поступившие учиться к мэтру в один год с Лисовской.

Картина «Любовь и голуби» стала шестой в фильмографии Янины всего за два года. Параллельно актриса играла в Центральном Детском театре, пока Олег Николаевич не позвал ученицу к себе во МХАТ: на роль Сони в «Дяде Ване». Она также участвовала в радиоспектаклях.

«Людк, а Людк!..» Куда пропала актриса из фильма «Любовь и голуби»?
Янина Лисовская в роли Сони в спектакле «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова. 1988 год. Фото: РИА Новости/ Александр Макаров

Нельзя сказать, что ее карьера была такой уж стремительной и яркой. Но Янина занималась любимым делом, была востребована. Казалось, удачно складывается и личная жизнь. «Брат» по фильму «Любовь и голуби», Игорь Лях (в прошлом году он ушел в мир иной через полтора месяца после «мамы», Нины Дорошиной), познакомил Янину с коллегой Игорем Волковым (исполнитель молодого Михаила Ломоносова в одноименном фильме). В 1988 актеры сыграли свадьбу.

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Но то ли семейная лодка разбилась о быт, то ли нашла коса на камень… Через два года разбежались Лисовская и Волков в разные стороны, чтобы никогда уже не вспоминать об этой ошибке молодости. Даром что в тот момент Янина страшно переживала: неужели судьба так жестока, что повторит историю из фильма «Любовь и голуби», когда Людка, уйдя от мужа, вернулась к родителям в деревню? Неужто ей суждено пережить одиночество и в жизни?..  

Два года разрывалась между работой и любимым

Тут еще и новые времена подоспели. И началось совсем другое кино. В другой стране. В 1990 у Янины — один фильм, в 1991 — один… О чем? Кто снимал? Главное — зачем? Остались только названия. И как развивалась бы кинокарьера и жизнь Лисовской дальше, неизвестно.

К счастью, был театр. Даже зарубежные гастроли. И однажды в Германии Янина встретила Его: актера с музыкальной фамилией Лист… Он сам зашел после спектакля за кулисы и предложил мхатовцам неформальное общение с немецкими коллегами. Потом театр Вольфа приехал на гастроли в Москву. Ради Янины он начал учить русский. И очень скоро оба поняли, что их отношения — это что-то большее, чем дружба. Но как быть, если его работа — в Германии, а она служит в русском театре и совсем не «шпрехает»?..


Два года Янина разрывалась между любимой работой и любимым мужчиной (вариант с переездом Вольфа в Россию всерьез не рассматривался). Пока не набралась смелости и не подошла к Ефремову… Она думала, что Ефремов скажет: «Увольняйся и езжай в «свою» Германию». Но мудрый Олег Николаевич выдал неожиданное: «Попробуй там. Но помни: здесь тебе всегда рады…» Слова Ефремова окрылили, дали надежду. Теперь, заручившись его поддержкой, Янина не боялась, что карьера на Западе не сложится. В конце концов, не она первая, не она последняя, сколько ее коллег (да еще каких!) уезжали и возвращались...

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Посидев немного на шее мужа-актера, Янина отправилась в детский сад… няней. Взялась за изучение немецкого, поступила в институт. В 37 лет родила дочь Василису. Да и карьера пошла в гору, будто не было ни страхов, ни языкового барьера.

Сегодня Лисовская снимается в германских фильмах, пишет пьесы, ставит спектакли как режиссер. Да, ей пришлось начать все с нуля и на чужбине у актрисы нет той известности, какая была бы, снимайся она сейчас в России. Но в списке ее приоритетов на первом месте семья. И Янина не боится говорить вслух: «Я счастлива».

 
 
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За 10 лет после школы-студии МХАТ Янина Лисовская снялась в 15 фильмах, но так и осталась исполнительницей одной роли, сыграв старшую дочь Надюхи и Василия Кузякиных...
 
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